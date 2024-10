La casa de ‘Up’ cautiva en La Fortuna de San Carlos

7 Estrellas viajó hasta La Fortuna de San Carlos, Alajuela, para conocer una casa que ha estado atrayendo miradas en los últimos meses.



Se trata de un Airbnb, una vivienda que se puede alquilar para disfrutar en familia. Cuenta con dos habitaciones, una cocina con decoración retro y una piscina. Sin embargo, lo que la hace realmente especial y ha conquistado tanto a locales como a extranjeros, es que está inspirada en la película Up: una aventura de altura. Los detalles de la casa transportan a sus visitantes a una escena de esta querida película animada.



Daniel Barrantes es el propietario de este singular lugar. La idea de crear este Airbnb surgió no solo por el mensaje conmovedor de la película, sino también como una dedicatoria especial a su madre, quien falleció hace dos años y cuyo filme favorito era precisamente Up.



La sala de la casa está decorada al estilo de los personajes Carl y Ellie, recreando fielmente el ambiente que se ve en la película. Cada rincón esconde detalles que evocan los recuerdos de esa historia tan entrañable.



Este lugar no solo conquista corazones, sino que también se ha convertido en un sitio popular para quienes desean tomarse selfis, especialmente por su ubicación privilegiada con vista al volcán Arenal.



Una casa creada con amor y ternura, perfecta para compartir con las personas que más quiere. Si usted ha visto Up, seguramente le traerá gratos recuerdos.



En la nota adjunta podrá ver más detalles de este lugar, que se ha vuelto tendencia en redes sociales.