Terror y confusión para el “finde”

Los cines de nuestro país se preparan para recibir al público durante este fin de semana, con dos esperadas ofertas, completamente distintas entre sí (ver nota completa en el video adjunto).



La primera es la nueva versión de Freaky Friday, película de 2003 que fuera un éxito para la generación de entonces, sobre una madre (Jamie Lee Curtis) y una hija (Lindsay Lohan), quienes inesperadamente cambian de cuerpo y deben aprender valiosas lecciones de vida antes de recuperar sus estados normales.



Esta segunda parte cuenta con el elenco original, pero el factor confusión se amplifica, pues ahora intercambian cuerpos con su hija adolescente y nietastra, respectivamente.



Del otro lado del espectro cinematográfico se encuentra una película de terror bastante inusual, que nos cuenta la historia de una clase completa de niños de primaria que desaparece sin dejar rastro.



La tensión crecerá, así como el terror sobrenatural.