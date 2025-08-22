‘Tráela de vuelta’: terror fabricado con humor

Tuve la oportunidad de conversar en Ciudad de México con uno de los dos directores australianos de Tráela de vuelta, una de las películas de terror más intensas que llegarán este año a la cartelera. Con un estilo que mezcla el suspenso psicológico con imágenes inquietantes, la cinta promete sacudir al público y convertirse en tema de conversación para los amantes del género (ver video adjunto).



Lo sorprendente fue que, a pesar de la dureza y oscuridad de la historia, la entrevista resultó ser una experiencia ligera y muy entretenida. Los directores compartieron anécdotas de rodaje con humor, hablaron de su pasión por el cine de terror y dejaron ver la cercanía y calidez detrás de una obra que en pantalla transmite todo lo contrario. Esa dualidad hizo que la charla tuviera un ritmo especial y muy enriquecedor.



Al final, quedó claro que Tráela de vuelta es mucho más que un simple ejercicio de miedo: es una propuesta ambiciosa que refleja la visión de dos creadores con gran talento y sensibilidad. La conversación, además de divertida, permitió descubrir los matices de cineastas que saben cómo mantenernos al borde del asiento… y también hacernos reír fuera de cámara.