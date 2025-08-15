Mamá de Yiyo Alfaro conquista Instagram y cumple sueños en televisión

﻿Hoy en Siete Estrellas les presentamos a Ana Lía González, madre de uno de nuestros queridos compañeros de Teletica, Yiyo Alfaro, quien trabaja en el programa Qué Buena Tarde.

Doña Ana Lía no solo es conocida por ser la mamá de Yiyo, sino también por su carisma y presencia en redes sociales. En su cuenta de Instagram reúne una comunidad de más de 25 mil seguidores, quienes disfrutan de su contenido lleno de humor y autenticidad.

A sus 67 años, Ana Lía ha cumplido varios sueños de infancia, como aparecer en televisión, radio y anuncios comerciales. Gracias a la profesión de su hijo, ha encontrado una nueva etapa de realización personal, demostrando que nunca es tarde para brillar.

Yiyo y su madre son un ejemplo de la relación que todos deberíamos cultivar con nuestros padres: cercana, agradecida y llena de cariño. Y qué mejor momento para recordarlo que en el Día de la Madre.

Desde Siete Estrellas, enviamos un afectuoso saludo a todas las mamitas de Costa Rica. ¡Feliz Día de la Madre!

A continuación, les compartimos parte de la entrevista entre madre e hijo, celebrando juntos este día tan especial.