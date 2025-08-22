Detrás de una entrevista internacional

Realizar una entrevista internacional en Ciudad de México siempre es un reto fascinante. Desde temprano, el hotel sede se transforma en un centro de logística milimétrica: periodistas de distintos países esperan su turno, técnicos ajustan luces y sonido en salones improvisados, y los representantes de la producción marcan cada minuto en la agenda. Todo esto para hablar sobre Atrapado robando, la más reciente película del aclamado Darren Aronofsky (ver video adjunto).



Cuando por fin llega el momento, la intensidad es total. Aronofsky, con su sello enigmático y preciso, responde con calma, pero con la profundidad que caracteriza su cine. En apenas unos minutos hay que lograr un balance entre la curiosidad y la sustancia, tocando desde sus decisiones estéticas hasta los retos de dirigir este thriller psicológico. Cada respuesta es un vistazo directo a la mente de un creador que no concede entrevistas triviales.



Al terminar, queda esa energía especial de haber sido parte del engranaje que conecta a las películas con el público internacional. En medio del bullicio de la Ciudad de México, esta entrevista no solo aportó declaraciones, sino también la oportunidad de vivir de cerca el proceso de llevar una historia de Aronofsky a nuevas audiencias.



Si a eso le agregamos el estrés de vuelos atrasados y la presión de entrevistas adicionales, completamos la experiencia de llevar a cabo una cobertura en tierras aztecas.