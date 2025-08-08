Costa Rica brillará en el New York Fashion Week

La diseñadora costarricense Mynell Chacón representará al país en el prestigioso New York Fashion Week, que se celebrará en septiembre (ver nota completa en el video adjunto).



Chacón, una mujer soñadora que vive uno de sus mejores momentos en el mundo del diseño, presentará su colección titulada “Orgullo”, una propuesta que refleja el profundo amor que siente por Costa Rica.



A través de nueve diseños, la artista plasma símbolos nacionales, flora, fauna y expresiones propias del lenguaje costarricense. Cada prenda lleva un nombre que evoca elementos icónicos del país: Luna Liberiana, Morfo Azul, Chubasco, Lapa Roja, Tucán, Guaria Morada, Flores Amarillas, Manzanillo y Bosque Lluvioso.



Una muestra en la que el arte y la identidad se unen para rendir homenaje a la esencia costarricense.