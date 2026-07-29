Sindicatos piden medida cautelar por rechazo de nombramiento de exdiputada en CCSS

Dos sindicatos acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para solicitarle una medida cautelar contra el Consejo de Gobierno, por el rechazo de la exdiputada Rocío Alfaro como su representante ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En la gestión, interpuesta el 22 de julio pasado y cursada 6 días después, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) y el Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (Sinassass) pidieron la suspensión provisional del acuerdo que declinó la designación de la excongresista del Partido Frente Amplio (PFA) y los actos administrativos derivados.

Dicho proceso se inició luego de que la institución más importante del país circulara en redes sociales un recordatorio de su convocatoria a las organizaciones de trabajadores para que realicen la designación de su representante.

"Nuevamente, el Gobierno de la República, lastimosamente, recurre a estrategias politiqueras para seguir posponiendo el efectivo funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. "Lamentablemente, hoy la que se presta, nuevamente, doña Mónica Taylor, en su calidad de presidenta ejecutiva de la Caja, convoca, según ella, a los sindicatos a realizar otra asamblea y a elegir otras representaciones a pesar de que no se ha culminado el proceso administrativo para que se juramente a las personas que fueron electas", explicó Alfaro.

La exlegisladora mantiene que el Consejo de Gobierno no ha dado respuesta a gestiones que se hicieron luego de que, mediante certificación PR-SCG-CERT-0068-2026 del 24 de junio anterior, dada a conocer por Teletica.com, se rechazara la juramentación de la representante sindical.

Entre las razones por las cuales se denegó el nombramiento está, por ejemplo, que Alfaro tiene participación activa en política y que carece de formación en materia económica.

"Aquí hay que dejar algo muy claro: la asamblea sindical no ha sido impugnada. Nadie ha señalado ninguna falta en su procedimiento ni en su resultado", señaló la exdiptuada.

La secretaria general adjunta de la Unión de Empleados, Martha Rodríguez, aseguró que el órgano jurisdiccional dio ahora tres días al Consejo de Gobierno para responder a los planteamientos realizados.

Para la dirigente, la gestión vela por los intereses de los costarricenses y la propia institución, pues mientras la Junta Directiva no esté debidamente integrada, esta no puede sesionar y, por ende, la Caja permanece acéfala, sin su principal órgano de toma de decisiones.

Como lo dio a conocer el martes este medio, el Consejo de Gobierno ya juramentó a dos de los tres representantes patronales y dos de los tres representantes obreros. Se desconoce todavía quiénes acompañarán a Taylor —y si ya fueron nombrados— como los representantes del Estado.

"Vamos a continuar en este proceso esperando que el Tribunal (Contencioso Administrativo) comprenda la gravedad de lo actuado por el Consejo de Gobierno, lo violentado de los procesos y del ordenamiento jurídico costarricense, y que finalmente tengamos una medida cautelar que nos permita llevar adelante un proceso contencioso que demuestre la necesidad de integrar efectivamente al órgano colegiado y que las decisiones se tomen tripartitamente, como corresponde a una institución de seguro social, como la Caja", apuntó Rodríguez.

Esta solicitud de las organizaciones de trabajadores abre un nuevo frente legal a la determinación del Consejo de Gobierno, pues anteriormente, la Unión Médica Nacional (UMN) ya había planteado un amparo contra lo resuelto, el cual continúa bajo estudio de la Sala Constitucional.

Sobre la gestión, Teletica.com mantiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa de la Casa Presidencial, la Caja de Seguro Social y la Corte Suprema de Justicia.