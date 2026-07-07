Sindicato acude a Sala IV por rechazo de representante ante CCSS

La Unión Médica Nacional (UMN) interpuso un amparo contra el Consejo de Gobierno por el rechazo de la exdiputada Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El recurso, suscrito por el vicepresidente del sindicato, Rándall Cabrera, fue cursado para estudio por la Sala Constitucional, confirmó su oficina de prensa ante consulta de Teletica.com.

La gestión —de la que este medio tiene copia— alega una violación de la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos, además del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre el particular, se solicitó una posición a la oficina de prensa de Casa Presidencial, pero la petición se atenderá hasta el 13 de julio próximo, cuando culminen las vacaciones colectivas.

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