Dos representantes patronales ante CCSS reciben juramentación del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno juramentó a dos representantes patronales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Se trata del médico Juri Navarro y el abogado Eduardo Rodríguez, según confirmaron ambos por separado ante consultas de Teletica.com.

El primero de los nuevos directivos ya tiene experiencia en el cargo, pues lo ocupó en parte del periodo anterior. Es cirujano pediátrico con más de 30 años de ejercicio tanto en el sector público como en el privado.

Navarro trabajó por nueve años en el Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José, y por otros cuatro fungió en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Rafael Ángel Calderón, también en la capital.

Luego, entre 2008 y 2014, fungió como director médico del Hospital CIMA. Al año siguiente ocupó ese mismo cargo, pero en el Hospital La Católica hasta 2024.

Rodríguez, en cambio, es abogado de profesión, especialista tributario y profesor en la maestría en Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico (TEC).

Actualmente trabaja en la firma GarcíaBodán.

Hasta marzo pasado laboró en el bufete Lexincorp, del excanciller y actual embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arnoldo André.

También se desempeñó como director financiero regional en la distribuidora de medicamentos Nutrimed, gerente de operaciones y comercial de la firma Grupo Camacho Internacional, así como supervisor de planificación fiscal del bufete KPMG.

Navarro y Rodríguez se unen a las designaciones de Mónica Taylor (presidenta ejecutiva de la institución), Martín Robles (cooperativista) y Vianey Hernández (solidarista).

Restan por conocerse los otros dos representantes del Estado ante la cúpula de la entidad pública más importante del país, el representante sindicalista (el Consejo de Gobierno rechazó a la exdiputada Rocío Alfaro) y el tercer representante patronal.

Para este último puesto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) propuso a Reynaldo Matamoros. Este último fue candidato a diputado del Partido Nueva República (PNR) durante las elecciones del 1.° de febrero pasado.