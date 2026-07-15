Excandidato a diputado de Nueva República en terna propuesta por patronos para CCSS

El sector patronal eligió al excandidato a diputado del Partido Nueva República (PNR), Reynaldo Matamoros, como su nuevo representante ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Su nombre fue propuesto por la Cámara Costarricense de Pymes (CCP) durante una asamblea de representantes que se celebró el pasado 6 de julio.

En ella también resultaron electos el médico Juri Navarro y el también jurista Eduardo Rodríguez.

Matamoros, abogado de 48 años, buscó llegar a la Asamblea Legislativa en las elecciones del 1.° de febrero anterior, en el decimoquinto lugar de la papeleta de San José.

En su currículo, disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se indica que brindó asesorías y apoyo a los exdiputados Fabricio Alvarado (2010-2014) y Guyón Massey (2006-2010).



Desde 2004 y hasta la fecha, este se desempeñó como abogado y notario público independiente.

Antes fue asistente en los bufetes Facio & Cañas, Quirós & Asociados y el de Arnoldo André, quien fuera canciller de la administración de Rodrigo Chaves (2018-2022), actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.

Su pasado político inmediato llama la atención en el tanto que el Consejo de Gobierno que conocerá su designación es el mismo que rechazó el nombramiento a la exdiputada Rocío Alfaro, por —entre otras razones— tener "participación activa en asuntos de política electoral", en tanto que esta figura como "agente electoral, militante y contribuyente" del Partido Frente Amplio (PFA), además de delegada territorial propietaria.

Al respecto, este medio intentó conversar con Matamoros sobre ese pasado político y los proyectos que desea impulsar en caso de resultar nombrado en la cúpula de la institución más importante del país; no obstante, este señaló que desea conversar una vez el Consejo de Gobierno se pronuncie sobre su nominación.