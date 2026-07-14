Sindicatos convocan a protesta para exigir al Gobierno nombrar representantes en CCSS

El movimiento sindical convocó, la tarde de este martes, a una protesta en la Casa Presidencial para exigir que se respeten los nombramientos hechos por los diferentes sectores para sus representantes ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La manifestación está convocada para las 10 a. m. y tiene como consigna "¡No más atrasos, ni pretextos!".

"Hoy queremos enviarle un mensaje a todas nuestras bases sociales y sindicales. Mientras miles de costarricenses esperan una cita, una cirugía o respuestas sobre sus pensiones, el Gobierno mantiene obstaculizado el funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja. "¿Por qué? Porque se niega a juramentar a los representantes que fueron elegidos legítimamente por los sectores trabajador y patronal, conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes", explicó la exdiputada Rocío Alfaro, a quienes las organizaciones de trabajadores designaron para la cúpula de la institución más importante del país.

El Consejo de Gobierno rechazó, el 24 de junio pasado, la juramentación de la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA), pero también la de la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez, como su suplente.

Para justificar la decisión, se notificó que en el primero de los casos la representante nominada carece de expertis económica y tiene participación activa en política; mientras que la segunda ya había sido destituida previamente del mismo cargo al que había sido propuesta.

A su vez, negó el nombramiento de Juri Navarro, Mario Alberto García y Eduardo Rodríguez como representantes designados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), por haber incumplido el principio de paridad.

Y, hasta la fecha, el Consejo de Gobierno no se refiere a la designación de Vilma Zúñiga hecha por la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), pero en su lugar, eligió a Vianey Hernández, de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Público y Privado (Fescappri), que es de menor rango que la primera.

"¿Cuál es la consecuencia? Mientras estas representaciones no sean juramentadas, la Junta Directiva de la Caja no puede sesionar con normalidad. Eso significa retrasar decisiones fundamentales sobre la salud, sobre las pensiones de toda la población", añadió Alfaro.

Los sindicatos plantearon un recurso de reposición contra el rechazo de sus propuestas, pero este fue denegado. Ante esa situación, plantearon un amparo ante la Sala Constitucional, que tiene bajo estudio el recurso.

Teletica.com mantiene en trámite consultas sobre los nombramientos ante la oficina de prensa de Casa Presidencial.