"No estamos listos para retornar a Venezuela diplomáticamente", afirma canciller

Para el canciller Manuel Tovar, la situación política de Venezuela en este momento es "confusa".

El 3 de enero pasado, fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos incursionaron durante la madrugada y capturaron al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Dos días después, Delcy Rodríguez asumió como mandataria encargada. Durante su administración interina, ha habido algunas señales que precisamente generan incertidumbre sobre cómo evolucionará la nación sudamericana.

Por ejemplo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en vez de desconocerla, la eligió para dirigir un plan de estabilización, recuperación y transición democrática del país. Dos meses más tarde, ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones, las cuales estaban rotas desde 2019.

"Nosotros todavía no hemos tomado la decisión, ni estamos listos para retornar a Caracas diplomáticamente, hasta que tengamos más claridad de cómo va evolucionando la situación política en dicha nación", explicó Tovar en entrevista con Teletica.com.

Sin embargo, la situación es diferente si se consideran exclusivamente las relaciones consulares.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) mencionó que la apertura de consulados es una posibilidad que no se ha sacado de la mesa.

"Particularmente, tomando en consideración que aquí en Costa Rica reside un alto número de ciudadanos venezolanos y que es importante que tengan su asistencia consular en San José. "En Caracas tenemos un número limitado de costarricenses, muchos de ellos con doble nacionalidad inclusive, pero es algo que tampoco descartamos eventualmente", manifestó el jefe de la diplomacia costarricense.

Otros en la región

Para Manuel Tovar, el hemisferio atraviesa "retos importantes", incluida "una fragilidad institucional democrática".

Otros desafíos incluyen la seguridad regional.

Pero consultado puntualmente sobre la situación de Cuba, y si las relaciones con la isla se mantendrán rotas, el canciller indicó:

"Volveremos a Cuba cuando Cuba sea libre nuevamente. Pero en este momento la situación con este régimen es lamentable. Ellos están asfixiando a su pueblo, están cometiendo unas barbaridades en el sentido de restringir las libertades cada día más, y es algo que nos preocupa", señaló el ministro.

La otra nación a la que Tovar enmarcó en ese contexto fue Nicaragua.

Eso sí, hizo ver que con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo existe una necesidad de diálogo, en virtud de la frontera que se comparte y los cientos de miles de ciudadanos de ese país que habitan en el territorio nacional.

"Tenemos un comercio con Centroamérica, con Nicaragua bastante fluido, y compartimos un reto en la región de luchar contra el crimen internacional, particularmente el narcotráfico, y sin obviar, por supuesto, el reto enorme que tenemos en Crucitas, el reto minero que nos exige tener algún tipo de comunicación y diálogo con Nicaragua. "Pero eso no quiere decir que avalamos la erosión democrática en dicho país, que avalamos la violación persistente de los derechos humanos", explicó el jerarca.

Sobre ese particular, el canciller ahondó el 23 de junio anterior durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El titular aprovechó el espacio y deploró el fallecimiento del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera el 30 de mayo pasado, mientras se mantenía bajo custodia del régimen; así como el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica el 19 de junio del año anterior, y que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja como un "crimen político".

Pero ese día, el titular fue más allá y alertó sobre la permanencia de militares rusos en territorio pinolero, además de la presencia de los grupos terroristas Hamás y Hezbolá.