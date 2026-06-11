Fiscalía presentó acusación contra sospechosos de asesinar a nicaragüense Roberto Samcam

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José presentó este miércoles la acusación contra cinco personas que figuran como sospechosas de asesinar al exiliado nicaraguense Roberto Samcam Ruiz.



La solicitud presentada ante el Juzgado Penal también incluye la solicitud de apertura a juicio.



Los sospechosos en el caso son cuatro hombres de apellidos Chaves Medina, de 35 años; Carvajal Fernández, de 21; Robles Salas, de 24; y Orozco González, de 34 años. Así como una mujer de apellidos Chacón Guillén, de 31.



El crimen de Roberto Samcam ocurrió el 19 junio de 2025 cuando un sujeto llegó hasta su casa em Moravia y le disparó provocandole la muerte.



Según la ultima ampliación del informe de investigación, la hipotesis más fuerte en el caso es que se trataría de un crimen político.



Ahora le corresponde al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial definir una fecha para la audiencia en que se decidirá si el caso lo elevan a juicio.

