Costa Rica alerta en OEA presencia de grupos terroristas Hamás y Hezbolá en Nicaragua

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, advirtió la tarde de este martes, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la presencia en Nicaragua de los grupos terroristas Hamás y Hezbolá.

También externó su inquietud por la permanencia de militares rusos en la nación vecina del norte, como ya lo había indicado en una entrevista con la agencia francesa AFP.

"Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares y de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá. Justo el día de ayer (martes), varios individuos pertenecientes o vinculados (aunque de momento solo se conoce de un caso) al grupo Hamás fueron detenidos por las fuerzas policiales en mi país", señaló el canciller.



El discurso de Tovar llegó tras la adopción de una declaración sobre Nicaragua, el deterioro de su situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, por las denuncias de detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las restricciones a las libertades fundamentales, así como la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.





Durante su intervención, el jerarca también deploró el fallecimiento del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera el 30 de mayo de 2026, mientras se mantenía bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo; así como el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025, y que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja como un "crimen político".

"Además, dejamos en evidencia la proliferación de delitos vinculados a las actividades de minería ilegal, particularmente en la zona colindante y fronteriza con Nicaragua, y que se realizan con impactantes consecuencias ambientales, económicas, sanitarias y que generan serias amenazas a la seguridad y la estabilidad de Costa Rica y Centroamérica", añadió.

El canciller dijo que Costa Rica mantiene su "compromiso histórico" con el pueblo pinolero, como se desprende de la protección otorgada a "decenas de miles" de nicaragüenses.

Asimismo, Tovar celebró lo que consideró un "mensaje contundente de solidaridad" con las víctimas y sus familiares, así como de respaldo con la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.