Laura Fernández accede a valorar negociación cuatrienal del FEES, pero con condiciones

La presidenta electa Laura Fernández dejó ver su anuencia a que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se negocie cada cuatro años, y no de forma anual, como ocurre en la actualidad.

Eso sí, la futura mandataria adelantó en una entrevista con Teletica.com que una modalidad como esa que propuso el Consejo Nacional de Rectores (Conare) durante la última reunión de la Comisión de Enlace (órgano en el que se negocia el presupuesto universitario) solo pasaría bajo algunas condiciones.

"La negociación del FEES debe ser una negociación que se adecúe a la realidad económica de Costa Rica. Y la realidad económica de nuestro país no es igual todos los años. "Entonces yo podría valorar hacer una negociación para los cuatro años, pero que se deje una transitoriedad o que se deje una flexibilidad de que, si el país tiene más crecimiento económico, obviamente que les podamos dar más dinero, pero que también, si el país tiene inflación cero o negativa o enfrentamos una crisis económica, que también las universidades tengan, al igual que el resto de las instituciones públicas, que adecuar el recurso que tienen", explicó la también ministra de la Presidencia.

Fernández aseguró que ese planteamiento es algo que se ha discutido recientemente. Incluso aseguró que parte de ese debate se dio cuando ella fungió como ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Más recientemente aún, el informe del Estado de la Educación, publicado el 28 de agosto pasado, retomó la urgencia de cambiar el plazo en el que deben negociarse los recursos, como ocurría hasta antes de 2016.

La variación ha impactado las finanzas de los centros educativos superiores, al punto que el Fondo Especial decreció 4,73% en términos reales entre 2019 y 2024. Asimismo, a cuatro de las cinco casas de enseñanza ya no les alcanzan sus ingresos corrientes para financiar el gasto total.

Con negociaciones quinquenales se busca que las universidades puedan contar con certidumbre financiera. Esto, además, les permitiría planificar de forma estratégica, promover reformas de gestión orientadas a resultados, así como fijar metas para expandir cobertura, calidad y pertinencia, según la investigación.

Autonomía y críticas

Laura Fernández es magíster científica en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática, así como licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica (UCR).

En su conversación con este medio, la próxima gobernante se dijo defensora de la educación pública y garantizó respeto a la autonomía que la Constitución Política concede a las universidades públicas.

Sin embargo, ello no la frenó de hacerles señalamientos directos, ni de sugerir modificaciones en la distribución del Fondo Especial, que actualmente oscila los ¢594.000 millones.

"¿Cuál es el anhelo que yo tengo como futura presidenta? Que no haya desigualdad en la distribución de ese dinero, porque, ¿qué es lo que pasa actualmente? Usted (Juan José Herrera) y yo, que somos puntarenenses, a la Universidad Técnica Nacional (UTN), a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que son las que más carreras abren en Puntarenas, lo que les llegan son migajas del país. El 75% de ese dinero se lo reparten entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional (UNA), mientras que al Instituto Tecnológico (TEC), a la Universidad Técnica y a la Universidad Estatal a Distancia, lo que les llega son migajas", explicó la mandataria electa.

En línea con lo anterior, urgió que los recursos estén dirigidos principalmente a la apertura de carreras con alta demanda laboral; puntualmente, en áreas como la inteligencia artificial (IA), tecnologías e ingenierías.

De igual forma, hizo hincapié en la necesidad de que se otorgue un número mayor de becas y que estas se otorguen a mayor medida fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

"Yo luché muchísimo (como ministra de Planificación) para que las universidades le den datos al país. ¿Del FEES cuánto están implementando en carreras de tecnología? Yo no sé. ¿Del FEES qué porcentaje se va a becas? ¿Del FEES qué porcentaje es para nuevos cupos en las zonas rurales? Del FEES, nada. Es como entregar un cheque en blanco", aseveró Fernández.

La próxima gobernante, además, se unió a los cuestionamientos del presidente saliente, Rodrigo Chaves, en la necesidad de que se frene cualquier tipo de abuso, en, por ejemplo, gastos de representación o privilegios salariales.

En ese sentido, la futura mandataria aseguró que será "muy directa con lo que no está bien" en las universidades.

@teleticacom Laura Fernández accede a valorar negociación cuatrienal del FEES, pero con condiciones. Durante el último encuentro de la Comisión de Enlace, el Consejo Nacional de Rectores planteó la necesidad de que la discusión del presupuesto universitario se haga cada cuatro años. Más detalles en Teletica.com. ♬ sonido original - Teletica.com

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