¿Anual o quinquenal? Candidatos responden cómo negociarán el FEES, en caso de llegar a Zapote

Desde 2016, las universidades públicas negocian sus presupuestos año a año con el Gobierno de la República. Anteriormente, ese intercambio ocurría cada cinco años.

Ese cambio ha impactado sus finanzas, al punto que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) decreció 4,73% en términos reales entre 2019 y 2024.

Asimismo, a cuatro de las cinco casas de enseñanza ya no les alcanzan sus ingresos corrientes para financiar el gasto total.

Estas situaciones, identificadas por el Estado de la Educación, llevan a que en su más reciente informe se plantee la urgencia de retomar las negociaciones quinquenales, de manera que las universidades puedan contar con certidumbre financiera.

Lo anterior, además, les permitiría planificar de forma estratégica, promover reformas de gestión orientadas a resultados, así como fijar metas para expandir cobertura, calidad y pertinencia.

Frente a ese mensaje del más reciente informe elaborado por investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN), Teletica.com pidió su posición a los candidatos presidenciales.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), considera indispensable regresar al esquema anterior, con el objetivo de estabilizar y facilitar la programación de mediano plazo de los planes de gasto universitarios.

Por su parte, Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), recordó que el plazo quinquenal incluso está establecido en la Constitución Política.

"Además, representa en las negociaciones anuales un desgaste innecesario para las universidades públicas y para el estudiantado, que en lugar de estar concentrado en su formación, tiene que estar saliendo de sus aulas a protestar y pelear por presupuestos", explicó el actual diputado.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), cree que lo óptimo es volver a las conversaciones quinquenales, pero asegura que esa posibilidad debe analizarse. Eso sí, se dijo consciente de que se debe buscar establecer plazos más amplios, para dar mayor capacidad de planificación a las U's.

Brevemente, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que la negociación de haberse cada cinco años.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), también apuntó que la discusión debe ser quinquenal.

"Brinda estabilidad financiera, permite a las universidades planificar a mediano plazo y reduce la conflictividad política anual. La educación superior requiere previsibilidad y responsabilidad en el uso de recursos públicos, y el esquema quinquenal favorece ambos objetivos", agregó el también congresista.

Para Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), de buscarse un sistema de financiamiento plurianual, para evitar el desgaste de negociaciones permanentes

Del otro lado de la mayoría, se ubica a José Aguilar, del Partido Avanza (PA). Para este candidato, debe seguírsele el pulso a la situación macroeconómica, para que se puedan tomar decisiones balanceadas.

En cambio, Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), siente que el Fondo Especial debe ser visto como una "alianza" del Gobierno, los centros de educación superior y las industrias. Para el exministro de Obras Públicas y Transportes, deben procurarse recursos para cinco años plazo.

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), también cree que esa adaptación debe ser concordante con la realidad fiscal. Pero el aspirante también ve oportuno que la educación superior pueda planificar con visión de largo plazo. De ahí que propone un modelo mixto: mantener la revisión anual, pero con base en una ruta plurianual de financiamiento.

"¿Cuál es el principio rector? Que haya solidaridad. Que los recursos se asignen con justicia y proporcionalidad, teniendo en cuenta no solo a la educación superior, sino incluso valorando las necesidades de la educación primaria y secundaria", señaló.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), se debe cumplir el mandato de la Carta Magna. En esa línea, considera la negociación anual una anomalía derivada de la confrontación y la crisis fiscal. En su opinión, la incertidumbre en la que se ha sumido a las universidades con ese cambio busca debilita su autonomía y someterlas a la presión política coyuntural. Eso sí, la exmagistrada cree que las conversaciones quinquenales no deben servir de un "cheque en blanco", sino que deben incluir metas claras.

En cambio, Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), cree que la discusión debe ser bianual. En esa línea, mencionó que pueden ocurrir pandemias o guerras que obligarían a hacer ajustes por impacto económico de Costa Rica.

Para

Douglas Caamaño

, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), el Fondo Especial debe blindarse como "inversión estratégica, no como una negociación presupuestaria". Este candidato considera que la conversación debe ser cada cinco años, vinculado a metas de equidad, cobertura y desarrollo territorial.

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), cree que la discusión debe ser quinquenal, para evitar desgastes y que se permita una mayor planificación. Pero, de igual manera, subrayó que las universidades deben rendir cuentas sobre cómo invierten los recursos que se les otorgan.

Por su lado, Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), mencionó que, en un mundo dinámico, que atraviesa cambios constantemente, es necesario mantenerlas la negociación del Fondo Especial de forma anual.

En una línea similar, Wálter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), aboga porque las conversaciones se mantengan anuales, de la mano con una clara rendición de cuentas de las casas de enseñanza.

Este medio también se procuró conocer las posiciones de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); y Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP). Sin embargo, ninguno atendió las consultas enviadas a sus equipos de prensa desde el 16 de setiembre.

Nota del redactor: el orden en el que se mencionaron los candidatos corresponde a la última encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

