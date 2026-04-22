Gobierno rompe negociación del FEES por "demandas irracionales y abusivas de rectores"

﻿La tercera sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 concluyó con el levantamiento de las negociaciones ante "las demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades", según expresó Presidencia.

El encuentro, realizado en Casa Presidencial, contó con la participación del mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández, junto a autoridades universitarias y representantes estudiantiles, en medio de un ambiente marcado por la tensión tanto dentro como fuera del recinto.

Durante la sesión, el Conare planteó un incremento del 2,94% en el FEES 2027, lo que equivale a aproximadamente ₡17 mil millones adicionales. Además, incluyó en su propuesta el reconocimiento de recursos no devengados en años anteriores, que ascienden a cerca de ₡29 mil millones.



Sin embargo, el Gobierno rechazó completamente la propuesta, manteniendo su postura de no aprobar aumentos en el financiamiento. Pese a ello, el presidente de la República dijo que si lograban un acuerdo de redistribución, sí les dará aumento.

Se trata de la segunda ocasión en la historia en que una sesión se realiza en Casa Presidencial.

Ante la falta de acuerdo en la mesa de negociación, la definición del FEES 2027 quedará ahora en manos de la Asamblea Legislativa.

Redistribución: otro punto sin consenso



A la falta de acuerdo en el monto global se suma la disputa por la redistribución interna del FEES. Actualmente, la Universidad de Costa Rica (UCR) concentra el 49% del fondo, un aspecto que ha generado fricciones entre las instituciones.



El rector de la UCR, Carlos Araya, se opuso durante toda la sesión a cualquier modificación que implique una reducción en el presupuesto de su universidad, insistiendo en que el fortalecimiento de otras casas de enseñanza no debe darse a costa de la institución que dirige.



Como parte de su contrapropuesta, el Conare también incluyó cuatro proyectos de innovación, orientados a fortalecer áreas estratégicas del sistema universitario público.



Las universidades han reiterado que un crecimiento nulo del FEES "comprometería la cobertura, la investigación, los programas de becas y la adquisición de equipo científico y tecnológico, cuyos costos no siempre responden a la inflación general".