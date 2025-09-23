Con estas palabras reaccionaron los legisladores expulsados de campaña del PUSC

El resquebrajamiento de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es claro.

La tarde del lunes, en la histórica discusión sobre la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, una mayoría de la bancada se inclinó por votar negativo, en contra del mandato dictado por la Asamblea Nacional de la agrupación y su candidato, Juan Carlos Hidalgo.

Poco después, el aspirante apareció en sus redes sociales para anunciar la separación de su campaña —y de un eventual gobierno— de quienes desobedecieron el llamado.

Se trata de María Marta Carballo, Melina Ajoy, Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles y Leslye Bojorges.

Contra este último, Hidalgo llegó a pedir su expulsión de la fracción el 1.° de setiembre pasado, dada la investigación que se le sigue el caso de presunta corrupción que se conoce como "Richter". Aquel llamado tampoco fue acogido.

Desde ese momento, Bojorges se ha dedicado a atacar al Hidalgo de su partido, al acusarlo de ser el peor candidato y hasta comparar su olfato político con un perro de yeso.

Consultados por Teletica.com, tres de los otros congresistas separados de la campaña socialcristiana dieron sus impresiones.

"Solo puedo decir que voy a apagar motores y, como decimos en Guanacaste, voy a ver los toros de lejos", mencionó Ajoy.

Por su parte, Carballo indicó que respetaría la decisión de Hidalgo, aunque no comparte su visión actual del partido.

La primera de las legisladoras dijo tener su convicción intacta y anunció que alzará la voz cuando lo considere necesario, para hacer valer sus opiniones "sin importar el costo".

"Mi decisión de ayer (lunes) fue tomada con plena conciencia y responsabilidad", señaló por su lado la otra diputada. "Mi compromiso permanece firme con los temas que verdaderamente impactan la vida de las personas", agregó.



En esa línea, anunció que seguirá su trabajo en la Asamblea Legislativa, con el impulso a iniciativas orientadas a la reducción en el precio de los medicamentos o la eliminación de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Asimismo, Carballo apuntó que espera que, si se deben hacer sacrificios, estos recaigan sobre ella, más no sobre sus causas.

La congresista reafirmó que se mantendrá en la fracción y la agrupación, en la cual también es asambleísta.

Este medio también contactó a Robles, pero este indicó que no se referirá a lo manifestado por Hidalgo.

De igual forma, se procuró una posición de Alvarado y de Bojorges, pero ninguno de los dos atendió a las llamadas y mensajes hechos a su teléfono celular, ni a las solicitudes hechas mediante la oficina de prensa de la bancada.