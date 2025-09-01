Juan Carlos Hidalgo pide a diputados expulsar a Leslye Bojorges de fracción del PUSC

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, solicitó este lunes a los diputados socialcristianos expulsar a Leslye Bojorges de la fracción.

Hidalgo justificó esa solicitud en los “múltiples cuestionamientos legales y éticos” que pesan contra el actual legislador, que ya se había separado de la bancada desde enero anterior, cuando se conoció que figuraba como imputado en el caso “Richter”.

“Esta tarde, me reuní con los diputados del PUSC y les solicité formalmente y de manera respetuosa la expulsión del diputado Leslye Bojorges de la fracción legislativa.

“Sobre don Leslye pesan múltiples cuestionamientos éticos y legales, en particular la investigación penal en la que figura como acusado. Esta posición que le manifesté a los diputados sociocristianos está en consonancia con los principios establecidos en el compromiso ético para las candidaturas a diputadas y diputados, que fue suscrito ayer por todos los aspirantes a integrar la próxima Asamblea Legislativa en representación del PUSC”, dijo Hidalgo.

Este medio le solicitó a Bojorges su posición y está a la espera de una respuesta.