Bojorges se aferra a la fracción y reta a Hidalgo: “Usted no manda en el PUSC”

El diputado Leslye Bojorges aseguró este martes que no renunciará a la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y arremetió con todo contra el aspirante presidencial, Juan Carlos Hidalgo.

En conferencia de prensa, el legislador aseguró que Hidalgo es hoy el candidato “más malo” de cara a la elección de 2026 y que ni siquiera llegará a la segunda ronda, pero además lo calificó de “irrelevante”, de tenerle “celos y envidia” y de no mandar dentro de la agrupación rojiazul.

“Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana Juan Carlos Hidalgo. Usted no manda en el Partido Unidad Social Cristiana”, insistió.

Bojorges no aseguró que no se irá de la bancada, sino que además retó a Hidalgo al decirle que dejará sin efecto su decisión de separarse de la bancada voluntariamente.

“Oficialmente le comunico que no me voy a declarar diputado independiente, pero para que le caiga mal el café, hoy (martes) le hice entrega de este oficio a Alejandro Pacheco (jefe de fracción) donde le comunico que de forma inmediata dejo sin efecto el oficio donde yo me separaba voluntaria y temporalmente de la fracción y de forma inmediata me reintegraré a la fracción a partir de hoy, y que me tienen que incluir en todas las reuniones, en todos los comunicados, a partir de hoy sigo siendo parte de la fracción”, aseveró.

Hidalgo había solicitado a la bancada que separara a Bojorges por sus “cuestionamientos legales y éticos”, en relación con la acusación penal que enfrenta por el caso “Richter”.

Esa solicitud fue acogida el lunes por la fracción socialcristiana, que le pidió declararse independiente; sin embargo, Bojorges insistió en que no existe ninguna norma en el Estatuto del partido que lo obligue a salir de la bancada.

“La verdadera razón por la que Juan Carlos Hidalgo pidió que me expulsaran es porque yo estoy en contra de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, porque Hidalgo es de la hipótesis de que si a Chaves lo montan en una perrera y lo pasean por toda Costa Rica lo desacreditan a él y a su movimiento, entonces él (Hidalgo) tendría posibilidades de ser presidente. “Pero acuérdense de mí, Juan Carlos Hidalgo ni siquiera entra a segunda ronda y un día después de las elecciones está en un avión hacia Estados Unidos y yo me voy a quedar aquí junto a la dirigencia socialcristiana”, aseveró.

Pacheco aseguró que los abogados de la fracción estudiarán el tema para saber qué procede, y que el tema se discutirá a lo interno en la próxima reunión de la bancada.