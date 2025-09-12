Se queda: Leslye Bojorges le gana el pulso a Hidalgo y seguirá en fracción del PUSC

Leslye Bojorges seguirá siendo parte de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El análisis legal que la agrupación y la bancada llevaron adelante finalmente reafirmó lo dicho por el propio Bojorges: no existen mecanismos para expulsarlo, como pretendió sin éxito el candidato Juan Carlos Hidalgo.

“Legalmente, no podemos sacarlo. Después de hacer el análisis de la jurisprudencia que hay en casos similares, como el de doña Luz Mary (Alpízar) y Daniel Ulate (exdiputado) con Liberación, sabemos que hay resoluciones de la Sala que lamentablemente no nos permiten excluirlo de la fracción”, reconoció este viernes el jefe de fracción socialcristiano, Alejandro Pacheco.

Pacheco aseguró que, con esa resolución, Bojorges queda formalmente integrado a la bancada para todos los fines y que dan por cerrado el tema.

La disputa se inició a inicios de la semana anterior, cuando Hidalgo solicitó a la fracción expulsar a Bojorges por los “múltiples cuestionamientos éticos y legales” que pesan sobre el diputado, específicamente figurar como imputado en un caso “Richter”, donde es investigado por presunto tráfico de influencias.

Esa solicitud, que horas después fue aceptada por la bancada, se estrelló contra la negativa del legislador, que en una conferencia posterior no solo adelantó que se negaba a declararse independiente, sino que dejaría sin efecto su decisión de apartarse voluntariamente de la fracción, como había hecho desde enero.

En el camino, además, cuestionó el liderazgo y capacidades de Hidalgo y lo calificó como el “peor candidato” de cara a la elección de 2026.

Hidalgo, por su parte, le recordó a Bojorges que él no tiene espacio ni en su campaña ni en la bancada.