Corte Plena suspende temporalmente a director del OIJ.

Los magistrados tomaron la medida “provisionalísima” este miércoles al final de la tarde.﻿



https://www.teletica.com/nacional/corte-plena-suspende-temporalmente-a-director-del-oij_396208

​Rándall Zúñiga sobre su suspensión: "Yo mismo promoví esta gestión".

El funcionario se pronunció tras la decisión de la Corte Plena de suspenderlo por 15 días naturales, en medio de una investigación por presunta violación.

https://www.teletica.com/nacional/randall-zuniga-sobre-su-suspension-yo-mismo-promovi-esta-gestion_396210

﻿

Caso Mangle: OIJ desarticula narcofamilia que operaba en Puntarenas.

Los allanamientos se realizaron en diez viviendas. La organización, integrada por 14 personas, reclutaba jóvenes para la venta de drogas y está vinculada con robos a contenedores.









Tragedia en Río Segundo de Alajuela: Mujer muere atropellada por el tren.





El accidente provocó cambios en el servicio de pasajeros. Consúltelos aquí.







Huracán Melissa dejó a su paso por el Caribe 32 muertos y un rastro de destrucción.





Al menos 32 personas resultaron muertas durante el paso del huracán Melissa en el Caribe. Hubo 23 fallecidos solo en Haití, y cuatro en Jamaica.









Ramírez sobre Elián Quesada: "No porque venga del Arsenal ya está en sintonía".



Esto fue todo lo que comentó el técnico de la Liga sobre el jugador.



