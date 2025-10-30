Noticias
Lo más destacado de las últimas horas
Corte Plena suspende temporalmente a director del OIJ.
Los magistrados tomaron la medida “provisionalísima” este miércoles al final de la tarde.
https://www.teletica.com/nacional/corte-plena-suspende-temporalmente-a-director-del-oij_396208
Rándall Zúñiga sobre su suspensión: "Yo mismo promoví esta gestión".
El funcionario se pronunció tras la decisión de la Corte Plena de suspenderlo por 15 días naturales, en medio de una investigación por presunta violación.
https://www.teletica.com/nacional/randall-zuniga-sobre-su-suspension-yo-mismo-promovi-esta-gestion_396210
Caso Mangle: OIJ desarticula narcofamilia que operaba en Puntarenas.
Los allanamientos se realizaron en diez viviendas. La organización, integrada por 14 personas, reclutaba jóvenes para la venta de drogas y está vinculada con robos a contenedores.
https://www.teletica.com/nacional/caso-mangle-oij-desarticula-narcofamilia-que-operaba-en-puntarenas_396221
Tragedia en Río Segundo de Alajuela: Mujer muere atropellada por el tren.
El accidente provocó cambios en el servicio de pasajeros. Consúltelos aquí.
https://www.teletica.com/sucesos/tragedia-en-rio-segundo-de-alajuela-mujer-muere-atropellada-por-el-tren_396201
Huracán Melissa dejó a su paso por el Caribe 32 muertos y un rastro de destrucción.
Al menos 32 personas resultaron muertas durante el paso del huracán Melissa en el Caribe. Hubo 23 fallecidos solo en Haití, y cuatro en Jamaica.
https://www.teletica.com/internacional/huracan-melissa-dejo-a-su-paso-por-el-caribe-32-muertos-y-un-rastro-de-destruccion_396214
Ramírez sobre Elián Quesada: "No porque venga del Arsenal ya está en sintonía".
Esto fue todo lo que comentó el técnico de la Liga sobre el jugador.
https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/ramirez-sobre-elian-quesada-no-porque-venga-del-arsenal-ya-esta-en-sintonia_396204