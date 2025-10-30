Rándall Zúñiga sobre su suspensión: "Yo mismo promoví esta gestión"

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, se pronunció al respecto luego de que los magistrados de la Corte Plena tomaran la decisión de suspenderlo por 15 días naturales, una medida “provisionalísima” en el marco de una investigación penal en su contra por presunta violación.

Zúñiga se pronunció mediante un audio enviado por la oficina de prensa del OIJ tras la resolución judicial, señalando que él mismo promovió la suspensión temporal como una forma de facilitar el avance del proceso. “Es algo que considero oportuno y apropiado. Lo más sano es dar espacio para que continúen las diligencias correspondientes”, expresó.

El funcionario aseguró que aún no ha tenido acceso al expediente ni a las denuncias, pero que ya presentó un escrito solicitando esa información para iniciar su defensa.

“Tengo claridad de los alcances de esta medida. Cuento con pruebas de descargo y elementos que aún no han trascendido, pero que se incorporarán al proceso penal”, afirmó.

El jerarca insistió en su confianza en el sistema judicial y en el principio de presunción de inocencia. “Estoy tranquilo. Al final del proceso se demostrará si las acusaciones son ciertas o no. Confío en que mi nombre quedará limpio”, dijo.

Además, el director del OIJ señaló que las acusaciones forman parte de una “seguidilla de situaciones externas” que, según él, podrían estar motivadas o estructuradas.

También reiteró su compromiso con los principios de justicia y respeto a los derechos de las víctimas. “Aunque ahora esté del otro lado de la acera, sigo siendo respetuoso de los derechos de las mujeres”, agregó.

Zúñiga se mantendrá alejado de sus funciones durante los 15 días hábiles que dura la suspensión, a la espera de nuevas determinaciones por parte de la Corte.