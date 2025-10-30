Corte Plena suspende temporalmente a director del OIJ

Los magistrados de la Corte Plena decidieron este miércoles suspender por 15 días naturales al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.



La medida “provisionalísima” se tomó en medio de las acusaciones por presunta violación que enfrenta la cabeza de la policía judicial.

“La separación temporal se extenderá por un período de 15 días hábiles, este plazo tiene como propósito que la investigación avance y reúna elementos de prueba que permitan valorar el dictado de una medida cautelar por un periodo más amplio.



“El Poder Judicial reitera su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la justicia, así como con el respeto absoluto a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó la Corte en un comunicado de prensa.

Los magistradores se mantenían reunidos desde esta tarde de manera extraordinaria para conocer el caso de Zúñiga, investigado penalmente luego de que el Ministerio Público recibiera al menos tres denuncias diferentes por delitos de índole sexual.

Diputados, partidos políticos y candidatos presidenciales presionaban por la separación de Zúñiga del cargo mientras se lleva adelante la investigación en su contra.

“La Corte Suprema de Justicia garantiza la continuidad y el normal funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial, cuya labor en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad se mantiene firme, comprometida y al servicio del país”, finalizaron los magistrados.