Tragedia en Río Segundo de Alajuela: Mujer muere atropellada por el tren

Una joven perdió la vida tras ser atropellada por el tren en Alajuela.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en Río Segundo, 100 metros al norte del Parque del Agricultor.

Por razones que no están del todo claras, esta persona caminaba por la vía férrea y no se percató de que venía la locomotora, por lo que fue embestida.

La Cruz Roja confirmó que, al llegar al lugar, ya no había nada que hacer por la víctima de entre 20 y 25 años, quien fue declarada sin vida en el sitio.

El paso se encuentra cerrado mientras llega el Organismo de Investigación Judicial para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

El Incofer confirmó que el servicio Alajuela-San José fue cancelado, mientras que el servicio de las 6:35 p. m. llegará e iniciará hasta Bulevar Aeropuerto.