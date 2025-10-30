Ramírez sobre Elián Quesada: "No porque venga del Arsenal ya está en sintonía"

El jugador Elián Quesada firmó con Alajuelense a partir de este torneo, pero no ha tenido mucha participación.

Durante la campaña se le ha pregunta en varias ocasiones al técnico Óscar Ramírez al respecto, y este jueves, en Honduras, el estratega fue amplio al explicar por qué el jugador formado en el Arsenal de Inglaterra no tiene un espacio en el club.

"Es un muchacho muy joven, yo no sé por qué guardan tantas expectativas ustedes (prensa), no sé si es por el club del que procede todo el asunto, pero creo que es un muchacho que está todavía en proceso", destacó Ramírez.

Desde la óptica del estratega, Ramírez indicó que Quesada "tiene cosas muy interesantes, pero también tiene sus falencias y uno como entrenador lo que hace es mirar y ver si se puede utilizar en algún momento, él viene como lateral izquierdo, yo lo he comentado y lo he hablado con él también personalmente, que tiene que tener sus mejoras en la parte defensiva de acuerdo a lo que nosotros manejamos para que él aplique".

Eso sí, para Ramírez, en cuanto a la técnica y manejo de balón, Quesada se muestra como un futbolista "muy interesante".

"El muchacho también siente esa presión y yo tengo que saber manejar eso, muchas veces ya lo comenté una vez que por arriesgar con un muchachito, que en los entrenamientos hacía grandes cosas, lo arriesgué y lo perdí, futbolísticamente se perdió", añadió el estratega.

Además, el entrenador afirmó que está el factor de "proceso de adaptación", pues está el "tema del idioma, de convivencia, ir de América a Europa, tiene sus cosas, igual tiene venir de allá para acá y otras cosas".

"Lo digo ya porque es muy recurrente que Elian, Elian, Elian, tiene 20 años, no porque venga del Arsenal, ya está en un tema de sintonía que inmediatamente tiene que ser", concluyó.