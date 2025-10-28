Rándall Zúñiga, director del OIJ, investigado por presunta violación

El propio jefe de la Policía Judicial dio a conocer la causa que se le sigue en una declaración.

https://www.teletica.com/nacional/randall-zuniga-director-del-oij-investigado-por-presunta-violacion_396042

Ministerio Público garantiza "absoluta independencia y objetividad" en investigación contra director del OIJ

El Presidente de la Corte, Orlando Aguirre, solicitó a la Inspección Judicial que abra un expediente por este caso, en el cual se denuncia a Rándall Zúñiga por presunta violación, supuestamente ocurrida en enero de este año.

https://www.teletica.com/nacional/ministerio-publico-garantiza-absoluta-independencia-y-objetividad-en-investigacion-contra-director-d_396048

Cancillería exige respuestas a EE. UU. tras muerte de Rándall Gamboa

El costarricense fue detenido por las autoridades estadounidenses en buen estado de salud, pero fue enviado a Costa Rica en condición crítica.

https://www.teletica.com/nacional/cancilleria-exige-respuestas-a-ee-uu-tras-muerte-de-randall-gamboa_396034

​Amazon recortará 14 mil empleos, mientras aumenta gasto en inteligencia artificial

El gigante estadounidense del comercio electrónico, que tiene operaciones en Costa Rica, no dio datos exactos sobre dónde tendrán lugar los despidos.

https://www.teletica.com/deutsche-welle/amazon-recortara-14-mil-empleos-mientras-aumenta-gasto-en-inteligencia-artificial_396057​

Atención: Así queda el calendario del campeonato nacional tras el parón

Repase aquí las fechas de los partidos.

https://www.teletica.com/nacional/atencion-asi-queda-el-calendario-del-campeonato-nacional-tras-el-paron_396045

“Siempre tuve fe”: la emoción de Brenda Calvo al ver a Ricardo Blanco volver al fútbol

Un video habla más que mil palabras: la reacción de la esposa del jugador del Saprissa y de su hija Antonella, de 9 años, conmovió tanto como el regreso mismo del lateral morado.



https://www.teletica.com/entretenimiento/siempre-tuve-fe-la-emocion-de-brenda-calvo-al-ver-a-ricardo-blanco-volver-al-futbol_396021​