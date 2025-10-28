Ministerio Público garantiza "absoluta independencia y objetividad" en investigación contra director del OIJ

El Ministerio Público confirmó que recibió una denuncia penal contra el director del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga, por el supuesto delito de violación, presuntamente ocurrida en enero de este año en Corredores, Zona Sur.

En un comunicado de prensa, se detalló que la denuncia se interpuso el pasado viernes 24 de octubre.

"El caso está a cargo de la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con la dirección y supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género, y se investiga bajo el expediente 25-000359-1883-PE; asimismo, las diligencias de investigación se desarrollan en conjunto con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ", aseveró.



La Fiscalía recordó que Zúñiga no tiene ningún fuero de protección, razón por la cual esta denuncia se tramite por la vía ordinaria.

"El Ministerio Público garantiza el adecuado acompañamiento de la víctima, así como la protección y defensa de sus derechos, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles. Además, garantiza que trabaja con absoluta independencia y objetividad, en aras de asegurar la prueba pertinente para establecer la verdad real entorno a estos hechos", dijo en el comunicado.

Poco antes de divulgarse el comunicado de prensa, el director del OIJ divulgó un video en el cual informó de la investigación, al mismo tiempo que rechazó los cargos en su contra.

Inspección Judicial

La oficina de prensa del Poder Judicial indicó que Orlando Aguirre, presidente de la Corte, le indicó a la Inspección Judicial que investigue administrativamente los hechos.

"En atención a que dicho asunto se encuentra actualmente bajo investigación, la Corte Suprema de Justicia se encuentra imposibilitada de referirse al tema, conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico: artículo 295 del Código Procesal Penal.



"Asimismo, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado al Tribunal de la Inspección Judicial la apertura de una investigación administrativa relacionada con este caso, con el fin de valorar eventuales responsabilidades de carácter disciplinario conforme al marco normativo aplicable", señalaron en un comunicado.



​