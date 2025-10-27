“Siempre tuve fe”: la emoción de Brenda Calvo al ver a Ricardo Blanco volver al fútbol

Más de dos años, siete cirugías y una batalla constante entre la fe y la desesperación tuvieron que pasar para que Ricardo Blanco volviera a pisar el césped con la camiseta del Deportivo Saprissa.

El lateral regresó a la acción al minuto 86 del partido ante Puntarenas FC, en una “Cueva” que se puso de pie para aplaudirlo. Cada balón que tocó fue celebrado por los aficionados, sus compañeros y, por supuesto, por su familia, que vivió el momento entre lágrimas y abrazos.

Su pareja, la periodista comercial de Teletica, Brenda Calvo, relató que ver nuevamente a Ricardo en la cancha fue un momento profundamente emotivo, marcado por la gratitud y la fe. De hecho, el público fue testigo de su reacción durante la transmisión del juego, en la Liga Tica de Canal 7 (ver video adjunto).

“Fue un momento de sentimientos encontrados. Recordé cuando estuvo internado tantas veces y cuando los doctores nos decían que el panorama no era positivo. Verlo entrar fue un milagro de Dios. Estamos agradecidos con Él, con las personas que oraron por nosotros y con todos los ángeles que nos acompañaron en el camino”, expresó Calvo a Teletica.com.

La comunicadora también quiso agradecer a las personas e instituciones que los acompañaron durante el proceso:

“El padre Denis Félix de la Cruz, de la parroquia Inmaculada Concepción de Tres Ríos, fue un gran apoyo. Siempre estuvo pendiente de nosotros. También agradezco a Saprissa, que nunca nos dejó solos, y al INS, especialmente al doctor Carlos Ugalde Ovares, quien lo operó en las últimas cirugías y hoy lo tiene jugando otra vez. Todo esto fue posible gracias a muchas oraciones y mucho amor”.

Sobre el tiempo que Ricardo estuvo fuera de las canchas, recordó:

“Fueron dos años y cuatro meses. La lesión ocurrió el 17 de julio de 2023. En algunos momentos él pensó que no iba a volver a jugar, pero yo siempre tuve fe. Siempre le dije: ‘Yo te voy a volver a ver jugar’. Y así fue. Su fortaleza, su fe y su convicción pudieron más que los momentos de oscuridad”.

Para Brenda, este regreso fue mucho más que un simple partido.

“Es una oración contestada o, más bien, muchas oraciones. Ricardo ha sido nuestro ángel, el que nos sacó de momentos muy oscuros. Su fortaleza, su fe y su convicción lo trajeron de vuelta, y hoy solo puedo sentir orgullo y agradecimiento”, agregó.

La emoción también alcanzó a la pequeña Antonella, hija de Calvo y el futbolista. La niña de 9 años resumió lo que toda la familia siente:

“Estoy muy feliz porque mi papá volvió a jugar. Se lo merece por todo el esfuerzo que hizo para poder volver”, dijo.

Después de 879 días de lucha, Blanco volvió a vestir de morado, demostrando que la fe, la perseverancia y el amor pueden más que cualquier diagnóstico.