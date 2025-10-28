Atención: Así queda el calendario del campeonato nacional tras el parón

Luego de este fin de semana, el fútbol nacional entra en un parón.

La Unafut comunicó cómo se jugará lo que resta del torneo, luego de los partidos de la Selección Nacional ante Haití y Honduras.

Alajuelense-Cartaginés: 20 de noviembre



Fecha 16: 23 de noviembre



Fecha 17: 30 de noviembre



Fecha 18: 7 de diciembre



Semi ida: 10 y 11 de diciembre

Semi vuelta: 13 y 14 de diciembre



Final ida: 17 de diciembre



Final vuelta: 20 de diciembre



Gran final ida: 23 de diciembre

Gran final vuelta: 27 de diciembre