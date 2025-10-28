Nacional
Atención: Así queda el calendario del campeonato nacional tras el parón
Repase aquí las fechas de los partidos.
Luego de este fin de semana, el fútbol nacional entra en un parón.
La Unafut comunicó cómo se jugará lo que resta del torneo, luego de los partidos de la Selección Nacional ante Haití y Honduras.
Alajuelense-Cartaginés: 20 de noviembre
Fecha 16: 23 de noviembre
Fecha 17: 30 de noviembre
Fecha 18: 7 de diciembre
Semi ida: 10 y 11 de diciembre
Semi vuelta: 13 y 14 de diciembre
Final ida: 17 de diciembre
Final vuelta: 20 de diciembre
Gran final ida: 23 de diciembre
Gran final vuelta: 27 de diciembre