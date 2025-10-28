EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Atención: Así queda el calendario del campeonato nacional tras el parón

Repase aquí las fechas de los partidos.

Por Daniel Jiménez 27 de octubre de 2025, 18:56 PM

Luego de este fin de semana, el fútbol nacional entra en un parón. 

La Unafut comunicó cómo se jugará lo que resta del torneo, luego de los partidos de la Selección Nacional ante Haití y Honduras.

Alajuelense-Cartaginés: 20 de noviembre

Fecha 16: 23 de noviembre

Fecha 17: 30 de noviembre

Fecha 18: 7 de diciembre

Semi ida: 10 y 11 de diciembre 

Semi vuelta: 13 y 14 de diciembre

Final ida: 17 de diciembre

Final vuelta: 20 de diciembre

Gran final ida: 23 de diciembre

Gran final vuelta: 27 de diciembre

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas