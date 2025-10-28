Rándall Zúñiga, director del OIJ, investigado por presunta violación

El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, figura como sospechoso de violación en perjuicio de una mujer mayor de edad.

Así lo dio a conocer el propio jefe de la Policía Judicial la tarde de este lunes, en una declaración enviada por él a los medios y lo ratificaron la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público tan solo unos minutos después en dos comunicado separados.

"Se me ha informado que se ha interpuesto una denuncia penal contra mi persona por el presunto delito violación sexual. Lo primero que quisiera indicar es que rechazo categóricamente esta afirmación y, aparte de eso, quisiera indicar que ya hay una investigación por parte del Ministerio Público abierta y que, bajo el principio de transparencia, yo me voy a apartar de cualquier manejo o vinculación con esta investigación.﻿ "A parte de esto, existe el principio de presunción de inocencia, en el cual, a ninguna persona, aunque se le ponga una denuncia, es culpable de previo. Bajo ese principio de inocencia esperaré los resultados del Ministerio Público a fin de ejercer todos los actos de defensa a mi favor. Quisiera indicar que agradezco por todo el apoyo que me han brindado en estos momentos y, como este es un tema de carácter privado en el que se está haciendo una investigación al respecto, yo no voy a poder manifestarme más en los medios sobre esta situación", indicó Zúñiga.



El abogado y criminólogo de profesión no puso en tela de duda que continuará en su puesto, en el cual fue designado desde el 28 de agosto de 2023 por la Corte Plena. Sin embargo, subrayó que se apartará de cualquier diligencia relacionada con el caso.

La denuncia contra Zúñiga se tramita bajo el expediente 25-000359-1883-PE y tiene que ver con hechos ocurridos en enero pasado en Corredores.

El caso lo lleva la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con la dirección y supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género, precisó el Ministerio Público en una nota de prensa. La pesquisa se desarrolla en conjunto con la Sección Especializada en Violencia de Género del Organismo de Investigación Judicial.

Precisamente, esa oficina de la Policía Judicial ya realizó una serie de diligencias a fin de reunir evidencia relevante para la investigación, al tiempo que se mantienen en desarrollo otras pericias adiciones.

El Ministerio Público apuntó que, desde el inicio del abordaje de la víctima, esta ha recibido un apoyo profesional interdisciplinario, como parte del protocolo requerido en este tipo de cosas. Este incluye, entre otras cosas, una valoración de riesgo por parte de especialistas de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito; información que es de carácter confidencial por mandato de la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.

La Fiscalía amplió que, desde que entró en conocimiento de los hechos, conformó un equipo de trabajo con fiscales e investigadores en materia de género que responden directamente a la Fiscalía Adjunta de Género.

Valga recordar que Zúñiga no goza de ningún fuero de protección especial en razón del cargo que desempeña, por lo tanto, la causa que se le sigue se tramita por vía ordinaria.

El comunicado subraya con un compromiso por parte del Ministerio Público a llevar a cabo la investigación "con absoluta transparencia y objetividad" para asegurar la prueba pertinente para establecer la verdad real de los hechos. Asimismo, la institución garantizó el acompañamiento adecuado, la protección y defensa de los derechos de la ofendida.

En otra vía

Por su parte, la Corte indicó que, en virtud de la causa que se sigue contra el director del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga, no le es posible referirse al tema en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria.

No obstante lo anterior, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) abrir una investigación administrativa sobre los hechos, a fin de valorar las eventuales responsabilidades del jefe policial.

Debe hacerse ver que ese órgano es el que vela por la materia disciplinaria de los funcionarios de la Corte, aunque una eventual sanción solo puede ser dictada por acuerdo de los magistrados.

El Poder Judicial se dijo comprometido con el debido proceso, la independencia judicial y el respeto a todas las partes involucradas.

