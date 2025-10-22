Caída de objetos y cortes eléctricos: el reporte de CNE tras fuerte temblor

La Cruz Roja Costarricense informó de una persona que tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad.

Suspenden 15 días al alcalde Diego Miranda por gestión indebida en licitación

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria número 77 del Concejo Municipal.

Fuerte sismo sacude Pacífico Central este martes

El reporta actualizado de las autoridades indica que su magnitud fue de 6.1.

Así será el nuevo procedimiento para analizar desafuero de Rodrigo Chaves

El Directorio de la Asamblea Legislativa informó este martes al Plenario de la resolución tomada ante la solicitud del TSE de levantarle la inmunidad al mandatario por presunta beligerancia.

Premio de QQSM permitirá a psicólogo tener consultorio propio

Por su parte, un periodista podrá cumplir sueño de viajar al próximo mundial.

Cartaginés triunfa sobre la hora y toma ventaja en el repechaje hacia la Concacaf

Una mala salida del portero catracho les permite viajar con ventaja a Honduras.

