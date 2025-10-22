EN VIVO
Caída de objetos y cortes eléctricos: el reporte de CNE tras fuerte temblor.

Caída de objetos y cortes eléctricos: el reporte de CNE tras fuerte temblor 

La Cruz Roja Costarricense informó de una persona que tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad. 

Suspenden 15 días al alcalde Diego Miranda por gestión indebida en licitación 

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria número 77 del Concejo Municipal. 

Fuerte sismo sacude Pacífico Central este martes 

El reporta actualizado de las autoridades indica que su magnitud fue de 6.1. 

Así será el nuevo procedimiento para analizar desafuero de Rodrigo Chaves 

El Directorio de la Asamblea Legislativa informó este martes al Plenario de la resolución tomada ante la solicitud del TSE de levantarle la inmunidad al mandatario por presunta beligerancia. 

Premio de QQSM permitirá a psicólogo tener consultorio propio 

Por su parte, un periodista podrá cumplir sueño de viajar al próximo mundial. 

Cartaginés triunfa sobre la hora y toma ventaja en el repechaje hacia la Concacaf 

Una mala salida del portero catracho les permite viajar con ventaja a Honduras. 

