Premio de QQSM permitirá a psicólogo tener consultorio propio

Un psicólogo y un periodista están más cerca de cumplir sus sueños gracias al premio que ganaron en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), la noche de este martes.

El primero en concursar fue Michael Vargas, el vecino de Palmares se ganó ₡1.2 millones y, aseguró, le gustaría invertir el dinero para cumplir su sueño de ponerse un consultorio propio.

“Siempre me gustó el programa y me dije que quería estar en la silla cuando se pudiera. Siempre me ha gustado leer de diferentes cosas”, destacó el psicopedagogo.

El también psicodramatista no logró superar la pregunta ocho (₡ 1.7 millones), al quedarse sin comodines no quiso arriesgarse y mejor se retiró con su dinero asegurado.

La pregunta que dejó en el camino a Vargas fue:

El Oso de Oro es el máximo galardón que se entrega en el Festival de:

A: Cannes

B: Venecia

C: San Sebastián

D: Berlín (Respuesta correcta)

Segundo participante

Por su parte, Geovanny Díaz Jiménez fue el segundo participante de la noche. Al periodista le gustaría poder cumplir su sueño de asistir al próximo mundial de fútbol.

“Me encantan los concursos de conocimiento, paso viéndolos, mi sobrinita de 11 años fue la que me motivó a participar, el hecho de estar en la silla caliente a uno le llama mucho la atención”, contó vicepresidente del Colegio de Periodista.

El funcionario del Ministerio de Trabajo se quedó en la pregunta 10 (₡3.5 millones), pero se retiró con la jugosa suma de ₡2.5 millones.

La pregunta que dejó en el camino al comunicador fue:

Este año, a bordo de la misión espacial Crew-11 de la NASA, se enviaron a la EEI semillas costarricenses de:

A: Tomate y chile (Respuesta correcta)

B: Naranja y pepino

C: Melón y sandía

D: Linaza y Girasol

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.