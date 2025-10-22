Suspenden 15 días al alcalde Diego Miranda por gestión indebida en licitación

El Concejo Municipal de San José suspendió por 15 días naturales al alcalde Diego Miranda, tras considerar que incurrió en una gestión indebida relacionada con una licitación para la compra de vehículos eléctricos.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria número 77, realizada la noche de este martes, en la que nueve regidores votaron a favor del informe interno que recomendó la sanción. Dos regidoras oficialistas votaron en contra.

Según el informe aprobado, Miranda “violentó el principio de legalidad incurriendo en el incumplimiento de deberes y falta al deber de probidad”.

El alcalde tiene la posibilidad de interponer recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución.

Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio, explicó que el alcalde intentó declarar desierta una licitación que ya había sido adjudicada, lo cual calificó como improcedente.

“Es un adefesio de acto administrativo que no corresponde con la normativa vigente. Además, nos expone a una demanda que la empresa podría ganar, lo que implicaría un costo para la ciudadanía. El alcalde incumple su deber de probidad al no seguir los procedimientos correctos”, afirmó Guadamuz.

Por su parte, Iztarú Alfaro, regidora del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que la sanción se basa en criterios técnicos.

“En un gobierno local, cuando se toman decisiones se utilizan recursos públicos. Por eso es fundamental la transparencia, la claridad y el respeto en los procesos municipales. Cuando no se acatan adecuadamente, se aplican estos procesos disciplinarios”, indicó Alfaro.

