Caída de objetos y cortes eléctricos: el reporte de CNE tras fuerte temblor

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó, este martes, caída de objetos y cortes eléctricos en algunas zonas tras el temblor de magnitud 6.1 sentido a las 9:57 p. m.



Los incidentes se dieron, principalmente, en sitios cercanos al epicentro, en el Pacífico Central costarricense.



Videos y fotos enviados a Teletica.com muestran, por ejemplo, la afectación en supermercados, donde la mercadería se cayó de los estantes.



“De acuerdo con los reportes de los Comités de Emergencias, el sismo fue sentido en todo el territorio nacional. Se reporta caída de objetivos, principalmente en comercios y viviendas de la zona de Quepos y la Zona de Los Santos.



“Además, problemas de fluido eléctrico en sectores de Jacó, Parrita y Quepos”, detalló la CNE.



La Cruz Roja Costarricense, por su parte, informó de una persona que tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad relacionada con el sismo.



Las autoridades descartaron peligro de tsunami tras el movimiento.



Instituciones de primera respuesta hacen un llamado a mantener la calma y reportar cualquier situación de emergencia a la línea 9-1-1.