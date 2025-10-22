Cartaginés triunfa sobre la hora y toma ventaja en el repechaje hacia la Concacaf

Cartaginés tuvo que esperar hasta el final para conseguir un triunfo importantísimo 1-0 sobre Motagua por el primer partido del repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

Los brumosos casi se atragantan ante un rival que les complico en demasía y que por poco consigue asustar a los brumosos.

Lo cierto, es que más allá del resultado, en el Fello Meza, los blanquiazules se encontraron a un buen rival.

Motagua no vino a guardarse nada y más bien tuvo contra las cuerdas en más de una ocasión al Cartaginés; incluso, llegaron a anotar al minuto 19, pero el VAR anuló el tanto del brasileño John Kleber por un tallado fuera de juego.

Del lado tico, Marco Ureña fue pieza clave y tomó el banderín de principal amenaza ante la ausencia de Johan Venegas por acumulación de amarillas.

Ureña estrelló una pelota al palo en la más clara del juego y que bien pudo terminar en un golazo al 30’.

Los catrachos encontraron en Briceño al principal aliado del peligro, pues el portero tico entregó un par de balones que no fueron bien aprovechados por los visitantes.

Salvo un cabezazo del argentino Quiroga, el partido tuvo apenas tintes de querer salir de la paridad, hasta que llegó la acción que cambió todo.

Tras un centro desde la izquierda, el portero del Motagua salió a nada en un rechace para que Geancarlo Castro marcara de cabeza el único tanto del partido al 90+2’.

Con este resultado, los brumosos ahora viajarán con ventaja para el partido de la próxima semana en Tegucigalpa y da un paso importante por el boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.