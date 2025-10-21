Lo más destacado de las últimas horas
¿Es razonable suspender garantías constitucionales ante un aumento en la inseguridad?
Tres abogados dieron a este medio sus impresiones al respecto, luego de que la candidata Laura Fernández asegurara que impulsará esa medida excepcional “si la cosa se pone muy fea”.
Exmagistrada Ana Virginia Calzada: Suspender garantías “abre la puerta al abuso”
La aspirante de Centro Democrático y Social rechaza el planteamiento de la exministra Laura Fernández, al asegurar que las libertades “no son un préstamo”.
Frente Amplio rechaza llegada de buque de EE. UU. por “tensiones” en el Caribe
La Asamblea Legislativa autorizó la permanencia en puertos y el desembarque del USS Wichita, con 40 votos a favor y solo cinco en contra.
Abogado del Ministerio de Trabajo contrató servicios sexuales de menores, dice OIJ
Ante esta situación, la cartera tomará las siguientes medidas al respecto.
Siete años después, Pablo Campos se reencuentra con chofer al que multaron “por su culpa”
¿Qué dijo el conductor luego de toparse frente a frente con el periodista de Teletica? Vea su reacción en esta nota.
Sele Preolímpica debutó con victoria en Juegos Centroamericanos
El próximo partido será este viernes 24 contra la selección de Panamá.
