¿Es razonable suspender garantías constitucionales ante un aumento en la inseguridad?

Por Teletica.com Redacción 21 de octubre de 2025, 6:30 AM

¿Es razonable suspender garantías constitucionales ante un aumento en la inseguridad? 

Tres abogados dieron a este medio sus impresiones al respecto, luego de que la candidata Laura Fernández asegurara que impulsará esa medida excepcional “si la cosa se pone muy fea”. 

https://www.teletica.com/politica/es-razonable-suspender-garantias-constitucionales-ante-un-aumento-en-la-inseguridad_395560 

Exmagistrada Ana Virginia Calzada: Suspender garantías “abre la puerta al abuso” 

La aspirante de Centro Democrático y Social rechaza el planteamiento de la exministra Laura Fernández, al asegurar que las libertades “no son un préstamo”. 

https://www.teletica.com/politica/exmagistrada-ana-virginia-calzada-suspender-garantias-abre-la-puerta-al-abuso_395591 

Frente Amplio rechaza llegada de buque de EE. UU. por “tensiones” en el Caribe 

La Asamblea Legislativa autorizó la permanencia en puertos y el desembarque del USS Wichita, con 40 votos a favor y solo cinco en contra. 

https://www.teletica.com/politica/frente-amplio-rechaza-llegada-de-buque-de-ee-uu-por-tensiones-en-el-caribe_395587 

Abogado del Ministerio de Trabajo contrató servicios sexuales de menores, dice OIJ 

Ante esta situación, la cartera tomará las siguientes medidas al respecto. 

https://www.teletica.com/sucesos/abogado-del-ministerio-de-trabajo-contrato-servicios-sexuales-de-menores-dice-oij_395593 

Siete años después, Pablo Campos se reencuentra con chofer al que multaron “por su culpa” 

¿Qué dijo el conductor luego de toparse frente a frente con el periodista de Teletica? Vea su reacción en esta nota. 

https://www.teletica.com/entretenimiento/siete-anos-despues-pablo-campos-se-reencuentra-con-chofer-al-que-multaron-por-su-culpa_395599 

Sele Preolímpica debutó con victoria en Juegos Centroamericanos 

El próximo partido será este viernes 24 contra la selección de Panamá. 

https://www.teletica.com/la-sele/sele-preolimpica-debuto-con-victoria-en-juegos-centroamericanos_395590 

