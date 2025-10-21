Abogado del Ministerio de Trabajo contrató servicios sexuales de menores, dice OIJ

Luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmantelara una presunta red criminal dedicada a la trata y explotación sexual de personas menores de edad, se confirmó que un abogado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) figura entre los detenidos.

De acuerdo con Rándall Zúñiga, director del OIJ, el sujeto aprehendido era una de las personas que contrataba los servicios sexuales de las menores de edad.

Ante esta situación, el MTSS emitió un comunicado de prensa asegurando que “los delitos denunciados no tienen relación alguna con las funciones que realiza la persona investigada”.

Además, abrió una investigación e inició los procesos disciplinarios administrativos de acuerdo con lo que establece el Estatuto del Servicio Civil.

“En primera instancia, condenamos categóricamente los hechos denunciados y, por supuesto, nos ponemos a las órdenes de las autoridades judiciales para facilitar la información que puedan requerir durante la investigación”, afirmó Andrés Romero, ministro de Trabajo.

Fue la madrugada de este lunes cuando las autoridades realizaron 17 allanamientos en diferentes puntos del país y detuvieron a 19 personas, entre ellas, tres menores de edad.

Las autoridades determinaron que la estructura estaba compuesta por los dos líderes principales, una menor de edad y un extranjero, quienes presuntamente distribuían funciones entre otros sospechosos encargados de reclutar y trasladar a las víctimas desde distintos puntos de Heredia y San José hasta Playas del Coco, Guanacaste.