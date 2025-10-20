Sele Preolímpica debutó con victoria en Juegos Centroamericanos

La Selección Preolímpica Masculina inició con el pie derecho su participación en los XII Juegos Centroamericanos al vencer 1-0 a la selección de Honduras en su debut.

El conjunto dirigido por Randall Azofeifa mostró solidez defensiva y aprovechó una de sus oportunidades más claras para marcar la diferencia en el compromiso.

El único tanto del encuentro fue obra de Óscar Leal, quien definió con precisión para darle los primeros tres puntos a la Tricolor en la competencia regional.

Durante gran parte del partido, ambos equipos mantuvieron un juego intenso y disputado en el mediocampo, pero fue Costa Rica la que logró imponer su ritmo y asegurar el triunfo en su estreno.

El próximo compromiso de la Tricolor será este viernes 24 de octubre a la 1 p. m., cuando se enfrente a la selección de Panamá, en busca de asegurar su pase a la siguiente fase.



