Frente Amplio rechaza llegada de buque de EE. UU. por “tensiones” en el Caribe

La Asamblea Legislativa aprobó, este lunes, el atraque del buque estadounidense USS Wichita.

El aval para la permanencia en puerto costarricense y desembarque contó con 40 votos a favor, así como cinco en contra, estos últimos correspondientes a la fracción del Partido Frente Amplio (PFA).

Tan solo unos minutos antes de la discusión, esa agrupación emitió un comunicado en el que mostraba su rechazo hacia la llegada a aguas nacionales del navío militar, al aducir que esta puede “acrecentar las tensiones” en el Caribe, donde Estados Unidos lleva a cabo una operación militar desde el 2 de setiembre pasado.

"Utilizando el argumento de luchar contra el narcotráfico y sin aportar prueba alguna de su relación con esa actividad ilícita, el Ejército de ese país ha hundido cinco lanchas y asesinado extrajudicialmente a 27 personas, el último de ellos identificado como un ciudadano de Trinidad y Tobago", dice la nota de prensa.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica solicitó el 8 de octubre anterior permiso para que su buque realice una escala en Limón del 22 al 26 de este mes (con la posibilidad de ampliarse al 3 de noviembre próximo). Los objetivos de la misma son de esparcimiento y apoyo al fortalecimiento de las relaciones comunitarias, según la nota diplomática 2025-0114 remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC).



Sin embargo, también se apunta que el barco operará bajo el mando del Comando de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur, para apoyar a las “naciones asociadas” de Estados Unidos.



Más adelante, el documento menciona que el buque se utiliza “exclusivamente para fines gubernamentales”, contemplados en la Convención de Viena. En esa línea, se menciona que tiene derecho a todos los privilegios de inmunidad soberana (libertad de registro, arresto e impuestos del país anfitrión) y que, a su vez, está exento de proporcionar los elementos requeridos a los buques comerciales (listas de tripulación y manifiestos).



"El Frente Amplio señala que, en respeto a nuestra declaración de neutralidad perpetua, no debemos prestar nuestros puertos para acrecentar las tensiones bélicas que, además, no respetan ni están relacionados con los convenios de cooperación policial en la lucha contra el narcotráfico", amplía el comunicado.

De acuerdo con información suministrada por Estados Unidos, el USS Wichita es un crucero pesado de 185 metros de extensión, con capacidad para 929 tripulantes.

El sábado anterior, el presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de haber violado la soberanía de sus aguas y haber asesinado a un pescador en medio de su campaña militar contra el trasiego de drogas, que hasta ahora se ha enfocado sobre Venezuela.



Un día después, su homólogo estadounidense, Donald Trump, suspendió “pagos” y cualquier forma de “subvenciones” a Colombia al señalar que su gobierno ha tolerado la producción de drogas, mientras llamó “líder narcotraficante” a su mandatario.

