Siete años después, Pablo Campos se reencuentra con chofer al que multaron “por su culpa”

El periodista de Teletica, Pablo Campos, se reencontró cara a cara con un chofer al que hace siete años multaron “por su culpa”.

El video que originó esta curiosa situación se hizo viral en redes sociales como TikTok, al punto de que a Campos lo siguen etiquetando o se lo envían frecuentemente.

“Resulta que en el 2018, cuando yo trabajaba en Canal 8, tenía un reportaje que se llamaba ‘En los zapatos de’, y ese día me puse en los zapatos de un oficial de tránsito. Entonces yo le dije al director de la Policía de Tránsito, que fue quien me acompañó en la travesía, que en broma le iba a decir a los conductores que tenían la licencia vencida: así se lo hice como a 10 conductores, pero resulta que un conductor sí tenía la licencia vencida, y era este señor con el que me reencontré hoy”, contó el presentador de ‘Calle 7 Informativo’ a Teletica.com.​

La reunión se realizó en un negocio de Sabana Oeste, donde el comunicador coincidió con el hijo del involucrado. Tras el saludo, él le comentó a Campos que su papá estaba adentro, por lo que este decidió grabar el reencuentro y compartirlo en redes sociales.

“¿Usted sabe quién soy yo?”, le preguntó el periodista. “Sí, claro”, le respondió el señor, entre risas.

“Usted no sabe, en redes sociales, cómo me tratan de mal por decirle al tráfico que usted tenía la licencia vencida: sapo, sapazo... viera todo lo que me dicen”, agregó Campos.

¿Se lo merecía, no?”, le contestó el conductor sin ocultar sus carcajadas.

En son de broma, Pablo le pidió al chofer que le enseñara la licencia nuevamente; pero él, sin dejar de reír, le aseguró que no la tenía a mano (ver video en la publicación de Instagram adjunta). Además, le confesó que la multa que le hicieron hace siete años fue de 10.000 colones.

“Un día de estos se los doy”, concluyó el también presentador de Los Doctores.