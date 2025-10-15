“Show” y “acto patético”: Critican a Laura Fernández tras denuncia de supuesto espionaje

La crítica más extensa la hizo el diputado Gilberto Campos, quien aseguró que se afectó la cadena de custodia y se contaminó la escena

https://www.teletica.com/politica/show-y-acto-patetico-critican-a-laura-fernandez-tras-denuncia-de-supuesto-espionaje_394315

¿Cuándo llegarán más vacunas contra la fiebre amarilla a Costa Rica?

Actualmente, las dosis contra esta enfermedad únicamente están disponibles en el sector privado. Se espera que pronto la Caja de Seguro Social anuncie cómo distribuirá 15 mil vacunas.

https://www.teletica.com/nacional/cuando-llegaran-mas-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla-a-costa-rica_394223

Seis palestinos fueron asesinados en Gaza y todavía falta que Hamás entregue 20 cuerpos

Mientras que Donald Trump advirtió a Hamás: "Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente".

https://www.teletica.com/internacional/seis-palestinos-fueron-asesinados-en-gaza-y-todavia-falta-que-hamas-entregue-20-cuerpos_394319

Historia repetida: Profesor gana en QQSM premio similar al que obtuvo su padre hace 15 años

Un profesor de música y un artista e ilustrador fueron los afortunados en participar en el programa. Conozca sus historias en este enlace.

https://www.teletica.com/qqsm/historia-repetida-profesor-gana-en-qqsm-premio-similar-al-que-obtuvo-su-padre-hace-15-anos_394320

Surinam y Panamá siguen líderes tras agónico empate en eliminatoria mundialista

En el otro juego del Grupo A, Guatemala ganó en casa de El Salvador.

https://www.teletica.com/internacional/surinam-y-panama-siguen-lideres-tras-agonico-empate-en-eliminatoria-mundialista_394325

