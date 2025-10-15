EN VIVO
Clock

de HS

Noticias

Lo más destacado de las últimas horas

“Show” y “acto patético”: Critican a Laura Fernández tras denuncia de supuesto espionaje.

Por Teletica.com Redacción 15 de octubre de 2025, 6:30 AM

Show” y “acto patético”: Critican a Laura Fernández tras denuncia de supuesto espionaje 

La crítica más extensa la hizo el diputado Gilberto Campos, quien aseguró que se afectó la cadena de custodia y se contaminó la escena 

https://www.teletica.com/politica/show-y-acto-patetico-critican-a-laura-fernandez-tras-denuncia-de-supuesto-espionaje_394315 

¿Cuándo llegarán más vacunas contra la fiebre amarilla a Costa Rica? 

Actualmente, las dosis contra esta enfermedad únicamente están disponibles en el sector privado. Se espera que pronto la Caja de Seguro Social anuncie cómo distribuirá 15 mil vacunas. 

https://www.teletica.com/nacional/cuando-llegaran-mas-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla-a-costa-rica_394223 

Seis palestinos fueron asesinados en Gaza y todavía falta que Hamás entregue 20 cuerpos 

Mientras que Donald Trump advirtió a Hamás: "Si ellos no se desarman, los desarmaremos nosotros. Y eso sucederá rápidamente y, quizás, violentamente". 

https://www.teletica.com/internacional/seis-palestinos-fueron-asesinados-en-gaza-y-todavia-falta-que-hamas-entregue-20-cuerpos_394319 

Historia repetida: Profesor gana en QQSM premio similar al que obtuvo su padre hace 15 años 

Un profesor de música y un artista e ilustrador fueron los afortunados en participar en el programa. Conozca sus historias en este enlace. 

https://www.teletica.com/qqsm/historia-repetida-profesor-gana-en-qqsm-premio-similar-al-que-obtuvo-su-padre-hace-15-anos_394320 

Surinam y Panamá siguen líderes tras agónico empate en eliminatoria mundialista 

En el otro juego del Grupo A, Guatemala ganó en casa de El Salvador. 

https://www.teletica.com/internacional/surinam-y-panama-siguen-lideres-tras-agonico-empate-en-eliminatoria-mundialista_394325 

Youtube Teletica

Tags
Más notas