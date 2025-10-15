Historia repetida: Profesor gana en QQSM premio similar al que obtuvo su padre hace 15 años

Dos artistas se hicieron presentes la noche de este martes en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), uno de ellos se llevó ₡6 millones y el otro ₡1.7 millones.

Daniel Garrigues fue el primero de la noche. El artista de la música contó una anécdota muy curiosa, hace 15 años su papá participó en el programa, de hecho se llevó una suma similar a la que ganó su padre en aquel entonces, cuando se llevó ₡5 millones.

“Mi papá participó 15 años atrás, por eso tenía muchas ganas de participar”, dijo el profesor de música de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El vecino de Belén de Heredia se retiró en la pregunta 12, si acertaba avanzaba a ₡9 millones, pero si perdía se quedaba en ₡3.5 millones, al no estar seguro de la respuesta y quedarse sin comodines, no arriesgó y mejor se retiró con sus ₡6 millones.

La pregunta que dejó en el camino al músico fue:

De estos edificios, ¿cuál fue declarado Reliquia de Valor Histórico y Arquitectónico durante la administración de Rodrigo Carazo?

A: Correosy Telégrafos de C. R. (Respuesta correcta)

B: Museo Nacional

C: Teatro Nacional

D: Iglesia de Coronado

Segundo participante

Por su parte, Douglas Mora, fue el segundo participante de la noche, el vecino de Escazú se ganó ₡1.7 millones y usará el dinero para la casa que está construyendo con su esposa.

"Mi esposa ama el programa y me insistió en que participara. Soy artista, todo lo relacionado con este tema me encanta, cuando tengo que estar dibujando escucho, potcast o videos de la historia", contó el ilustrador y artista.

El participante se retiró en la pregunta nueve (₡2,5 millones), pero se fue con sus ₡1.7 millones asegurados.

La pregunta que dejó en el camino a Mora fue:

Un grupo de perros es una jauría, uno de ovejas, un rebaño y uno de búhos:

A: Un parlamento (Respuesta correcta)

B: Una turba

C: Un caleidoscopio

D: Una balsa

