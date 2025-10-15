Surinam y Panamá siguen líderes tras agónico empate en eliminatoria mundialista

Surinam y Panamá se mantienen en lo alto de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, tras empatar este martes 1-1 en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf, mientras que Jamaica recuperó el liderato en su llave.

El delantero Richonell Margaret (21') adelantó a Surinam, mientras que Ismael Díaz (90+6) igualó el marcador para los canaleros en tiempo de descuento, en un intenso duelo disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Con este resultado, y a falta de dos jornadas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con seis puntos, seguidos por El Salvador con tres y Guatemala con dos, aunque salvadoreños y guatemaltecos tienen un partido menos.

El clasificatorio otorga tres boletos directos a los primeros de cada grupo para el Mundial 2026, además de dos repescas para los mejores segundos lugares.

Surinam cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre en casa ante El Salvador y visitará a Guatemala el 18, mientras que Panamá jugará primero en territorio chapín y cerrará como local frente a la escuadra salvadoreña.

Surinam resiste

Panamá llegó al encuentro con la euforia de haber ganado en la fecha anterior en El Salvador por primera vez en una eliminatoria mundialista. Su técnico, el hispano-danés Thomas Christiansen, solo realizó un cambio en el once titular por lesión.

En la primera parte, los panameños tuvieron la posesión del balón, pero les faltó creatividad e intensidad para generar peligro por las bandas ante un rival que presionaba sin encerrarse atrás. Esa presión le dificultó al cerebro canalero, Adalberto Carrasquilla, distribuir con claridad.

Al minuto 21, Surinam anotó en un contragolpe magistral: Sheraldo Becker filtró un pase perfecto hacia Tjaronn Chery, quien asistió a Margaret, que definió solo frente al arquero.

Becker pudo ampliar la ventaja, pero el guardameta local despejó como pudo. En el tiempo añadido, Panamá reaccionó con un par de ocasiones claras.

En el complemento se repitió el guion: un conjunto panameño ansioso, lanzando centros al área, frente a un Surinam ordenado que apostó por el contragolpe. El portero canalero tuvo una intervención decisiva para evitar el segundo gol.

Cuando todo apuntaba a la victoria visitante, Díaz aprovechó un balón colgado al área y marcó el empate que desató la euforia en el estadio.

Al cierre del partido, Panamá registró 28 remates, aunque solo 8 fueron a portería.

Jamaica recupera el liderato

En el Grupo B, Jamaica retomó el liderato tras golear 4-0 a Bermudas y aprovechar el tropiezo de Curazao, que empató 1-1 en casa con Trinidad y Tobago.

Los goles de los Reggae Boyz fueron obra de Dante Leverock (24’, en propia puerta), Bobby De Cordova-Reid (26’), Shamar Nicholson (35’) y Dujuan Richards, en el Estadio Nacional de Kingston.

En el otro encuentro, Kenji Gorré adelantó a Curazao al 19’, pero Tyrese Spicer silenció el Estadio Ergilio Hato, en Willemstad, al 58’ con el tanto del empate.

Con estos resultados, Jamaica lidera la llave con 9 puntos, seguida de Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermudas, ya eliminada, sin unidades.