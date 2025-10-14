“Show” y “acto patético”: Critican a Laura Fernández tras denuncia de supuesto espionaje

Diputados de oposición desacreditaron con dureza la denuncia hecha este martes por la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, en la que afirmó haber encontrado un micrófono oculto para espiarla en su oficina.

El diputado Gilberto Campos, del partido Liberal Progresista, fue el primero en hacer uso de la palabra durante el tiempo de control político y se refirió a la denuncia. ﻿Campos calificó como “show político” el hecho.﻿

Además, el legislador cuestionó la forma en que la candidata manejó la escena, sacando el micrófono del lugar donde lo encontró y llevando al lugar a varias personas.

"Vean ustedes qué cosa más absurda, porque si usted se encuentra un intento de espionaje en su casa, en su oficina, en su despacho, en donde usted quiera, lo primero que hace es llamar al OIJ, cerrar el área, que vengan a esterilizar el lugar, que tomen las pruebas, las muestras, las huellas, no sé, lo que sea que tengan hacer [...] Ah no, lo primero que hace es encontrarse un supuesto micrófono y llamar a toda la prensa, contaminar el área, meter asesores, a todo el mundo para que se rompa la cadena custodia para que se rompan las pruebas, para que se rompa todo", criticó el legislador.

Campos afirmó que “hay un temor real” por parte de la candidata oficialista a que escuchen sus conversaciones y cuestionó la existencia de la empresa que Fernández aseguró contratar para la revisión, de la cual no reveló el nombre.

"El segundo argumento es que hay micrófono, me están oyendo, ah, pero puede ser construido cualquier cosa con inteligencia artificial. ¿Eso no se llama en popularmente curarse en salud?, ¿eso no se llama popularmente anticipar lo que sea que vaya a sacar a alguien? Y decir entonces: todo lo que salga es inteligencia artificial. "Yo no sé si el micrófono lo puso un contrincante político, la DEA, la CIA o el FBI. Yo no sé qué puso o si tan siquiera pusieron un micrófono, porque lo que se les puede decir es que tener el micrófono en la mano y toquetearlo y poner todas las huellas digitales y contaminar la escena y contaminar la prueba, lo que hace es evitar o entorpecer lo que la acción de la justicia podría. Un show político por supuesto", agregó.

Minutos más tarde, la diputada independiente Kattya Cambronero también hizo referencia al caso de presunto espionaje. La diputada aprovechó parte del espacio que le correspondía para hablar en contra de una moción para el proyecto de ley que pretende crear un fondo de financiamiento del sector arrocero.

Cambronero estaba criticando una serie de datos que dio el oficialismo para justificar su posición contra el proyecto cuando lanzó la referencia al hallazgo del micrófono.

"Defiendan los intereses que están tratando defender, pero háganlo con honestidad porque eso de la mentira, ya la gente ni le cree porque los 'chunchitos' que aparecen en las placas de los tomacorrientes, eso tampoco la gente se lo cree mucho, ¿verdad?", dijo la diputada.

Justo después del pronunciamiento de la legisladora independiente, Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, hizo uso de la palabra y calificó como “patético” lo presentado por la candidata oficialista la mañana de este martes.

"Dejémonos de actuaciones, que de por sí para actrices y actores han salido bastante malos. Vean, doña Laura, como candidata nos salió a actriz, pero mala. Mala actriz, doña Laura Fernández, hoy nos hizo una actuación... veía para allá, veía para acá para que la vieran, se ponía de pie. Tiraba un chunche para acá, tiraba un chunche para allá... Desenchufaba una cosa... eso es patético", criticó Robles.



El legislador opositor invitó a Fernández para que acuda a espacios de discusión en los que pueda defender sus propuestas políticas.

"Mejor vaya a debates, doña Laura. La esperamos en los debates para contraargumentar contra toda la mentira", finalizó Robles.

Esta tarde, el equipo de comunicación de la aspirante indicó que la candidata interpuso una denuncia en la Fiscalía de Pavas por los hechos, bajo el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales y será tarea del OIJ investigar el caso.