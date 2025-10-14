¿Cuándo llegarán más vacunas contra la fiebre amarilla a Costa Rica?

Más de 25.000 vacunas contra fiebre amarilla estarán disponibles en Costa Rica a partir de noviembre.

La ministra interina de Salud, Mariela Marín, reveló este lunes que el próximo mes ingresará al país un nuevo lote de dosis para combatir esa enfermedad viral.

"Actualmente, contamos con 15.000 vacunas que el último lote llegó la semana pasada. Además, es importante indicar que todavía la empresa privada tiene vacunas disponibles y a partir de la primera semana de noviembre van a traer 25.000 unidades de vacunas", detalló la jerarca ante una consulta de Teletica.com.

Por el momento, la vacuna está disponible únicamente en hospitales, clínicas y farmacias privadas. El costo de la dosis oscila los ¢70.000.

La ministra interina de Salud, Mariela Marín, aseguró que el riesgo de un brote de fiebre amarilla en Costa Rica, tras el primer caso confirmado, "es muy bajo". Así lo hizo ver la mañana de este lunes durante una conferencia de prensa, en la que también afirmó que, como parte de las acciones desarrolladas a partir de este contagio, se descartó la presencia de criaderos del mosquito transmisor Aedes aegypti en las zonas visitadas por la estadounidense de 29 años que dio positivo por la enfermedad.

Está previsto que, próximamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anuncie cómo distribuirá las 15.000 vacunas que le donó el Ministerio de Salud. La presidenta ejecutiva de ese ente, Mónica Taylor, adelantó que solo se hará la colocación a asegurados con boleto comprado para zonas de riesgo de transmisión, en Sudamérica y África.

"Con respecto a los precios a nivel privado, pues en eso nosotros no tenemos competencia, ya eso es un tema del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)", comentó Marín al ser cuestionada sobre si habrá algún tipo de control ante un eventual incremento en la demanda.



Entretanto, la institución administradora de los centros públicos de salud prepara una compra de dosis, para lo que incluso ya ha tenido acercamientos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La adquisición y eventual llegada de las lagunas se prevé para diciembre, según Taylor.

Las dudas sobre la disponibilidad del biológico en el país surgen después de que el domingo se confirmara el primer caso de fiebre amarilla en 73 años. Se trata de una estadounidense de 29 años proveniente de Perú, quien no contaba con el inmunizante.