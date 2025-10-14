La Sele se acuerda de ganar y da un paso firme hacia el Mundial 2026

Costa Rica derrotó 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional.

https://www.teletica.com/la-sele/la-sele-se-acuerda-de-ganar-y-da-un-paso-firme-hacia-el-mundial-2026_394250

¿Brote de Hepatitis A en Guadalupe y Coronado? Esto dicen las autoridades

Tras la consulta de este medio, la Caja Costarricense de Seguro Social se refirió a información que circula en chats de WhatsApp y redes sociales.

https://www.teletica.com/salud/brote-de-hepatitis-a-en-guadalupe-y-coronado-esto-dicen-las-autoridades_394241

"Tenemos paz en Oriente Medio", proclama Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

Trump instó a los palestinos a "alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia".

https://www.teletica.com/internacional/tenemos-paz-en-oriente-medio-proclama-trump-en-la-cumbre-sobre-gaza-en-egipto_394257

Estos son los 20 puntos que llevaron al fin de la guerra entre Israel y Hamás

Israel mira al futuro tras Hamás y apuesta por una paz duradera con los demás países de la región.

https://www.teletica.com/internacional/estos-son-los-20-puntos-que-llevaron-al-fin-de-la-guerra-entre-israel-y-hamas_394258

¿Por qué la Fuerza Pública no aprehendió a jugador de la Selección de Nicaragua?

Una mujer se presentó al Estadio Nacional y mostró a los policías una orden de apremio.

https://www.teletica.com/sucesos/por-que-la-fuerza-publica-no-aprehendio-a-jugador-de-la-seleccion-de-nicaragua_394246



