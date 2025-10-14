"Tenemos paz en Oriente Medio", proclama Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

Donald Trump proclamó el lunes la "paz en Oriente Medio" tras firmar junto a los dirigentes de Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

El presidente estadounidense comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un discurso ante el parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza al final de lo que calificó como un "tremendo día para Oriente Medio".

Se acabó "la larga y dolorosa pesadilla" en Gaza, afirmó en Israel el mandatario, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, además del canje de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Trump instó a los palestinos a "alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia".

El magnate estadounidense recibió una ovación de varios minutos en el Knesset israelí, en una jornada de júbilo por la liberación de los últimos secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la guerra.

Einav Zangauker abrazó con fuerza a su hijo Matan, de 25 años, en un hospital israelí.

"Matan, mi amor, se terminó la guerra", dijo la mujer, que se convirtió en uno de los rostros del sufrimiento de los familiares de los rehenes.

"Tú eres mi vida (...), eres mi héroe", exclamó entre lágrimas, según las imágenes de un video difundido por el ejército israelí.

También hubo vítores y abrazos en Ramala, en Cisjordania ocupada, y en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, cuando llegaron los primeros autobuses con los presos palestinos liberados.

"Los prisioneros viven de la esperanza (...). Volver a casa, a nuestra tierra, vale todo el oro del mundo", contó Samer al Halabiyeh, uno de los palestinos liberados.

- "PAZ 2025" -

Ya en la localidad turística egipcia de Sharm el Sheij, Trump copresidió la cumbre junto a su homólogo Abdel Fatah al Sisi, en presencia de numerosos líderes internacionales, pero sin Netanyahu ni Hamás.

El presidente de la Autoridad Palestina que administra parcialmente Cisjordania, Mahmud Abás, estuvo presente y se reunió con Trump.

El republicano recibió a los líderes en una alfombra roja. Detrás de un letrero gigante que decía "PAZ 2025", levantó varias veces el pulgar ante las cámaras.

Junto con los líderes de Egipto, Catar y Turquía, firmó una declaración sobre Gaza, como garantes. En ella se comprometen a "perseguir una visión de paz" en Oriente Medio.

Sin embargo, ese documento, publicado al final del día por la Casa Blanca, se limita a términos vagos sobre la necesidad de lograr una "paz duradera" entre Israel y sus vecinos, incluidos los palestinos, y no hace mención alguna a una solución de uno o dos Estados.

"Estamos hablando de reconstruir Gaza. No estoy hablando de un solo Estado, de un doble Estado o de dos Estados", zanjó Trump a los periodistas durante el viaje de regreso a la Casa Blanca.

El mandatario había dicho poco antes de salir de Egipto que logró lo que "todos creían imposible". "¡Por fin tenemos paz en Oriente Medio!", celebró.

Por su parte, Al Sisi anunció que su país acogerá una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza, sin dar fechas.

A lo largo del día, los últimos 20 rehenes vivos en poder de Hamás fueron entregados en dos fases al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La mayoría de las 251 personas secuestradas durante el ataque del 7 de octubre habían sido liberadas durante dos treguas anteriores en Gaza.

- "Liberación total" -

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que devastó la Franja de Gaza, provocó una catástrofe humanitaria y causó 67.869 muertos, también en su mayor parte civiles, según un balance actualizado el lunes por el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás.

"Es hora de permitir la entrada de ayuda humanitaria a gran escala, en particular a través de la UNRWA", manifestó en un comunicado el lunes el director general de esa Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini.

La primera fase del plan de paz de Trump preveía, además de la tregua, el regreso de los últimos 47 rehenes retenidos en Gaza, 27 de los cuales fallecieron.

No obstante, el ejército israelí anunció el lunes la entrega de solo cuatro cadáveres a través del CICR: "Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos", advirtió.

Ese grupo islamista, por su parte, celebró "la liberación de los prisioneros palestinos de las cárceles de la ocupación" como "un éxito nacional en el camino hacia la liberación total".

La propuesta de Trump incluye además, en una fase posterior, el desarme de Hamás y su exclusión del gobierno del territorio, donde el movimiento tomó el poder en 2007. Sin embargo, el grupo proiraní no se ha pronunciado sobre dejar las armas.

Un responsable de Hamás dijo que se prevé una segunda fase "difícil".