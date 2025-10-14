¿Por qué la Fuerza Pública no aprehendió a jugador de la Selección de Nicaragua?

Un hecho poco usual se presentó en el partido entre Costa Rica y Nicaragua, la noche de este lunes, en el Estadio Nacional.

Una mujer se presentó ante los oficiales de la Fuerza Pública, presentes en el sitio, y pidió ejecutar una orden de apremio contra un jugador nicaragüense. La mujer alegó a la Fuerza Pública una deuda pendiente por pensión alimentaria.

Según explicó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), “los agentes en el sitio constataron la información y luego de una coordinación con la Federación Costarricense de Futbol, el señalado logró cancelar en sitio lo adeudado; por lo que no fue necesaria su aprehensión”.

Federación Nicaragüense de Fútbol indignada

Ante el hecho, la Federación Nicaragüense de Fútbol se mostró indignada y emitió un comunicado de protesta ante la FIFA.