¿Por qué la Fuerza Pública no aprehendió a jugador de la Selección de Nicaragua?
Una mujer se presentó al Estadio Nacional y mostró a los policías una orden de apremio.
Un hecho poco usual se presentó en el partido entre Costa Rica y Nicaragua, la noche de este lunes, en el Estadio Nacional.
Una mujer se presentó ante los oficiales de la Fuerza Pública, presentes en el sitio, y pidió ejecutar una orden de apremio contra un jugador nicaragüense. La mujer alegó a la Fuerza Pública una deuda pendiente por pensión alimentaria.
Según explicó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), “los agentes en el sitio constataron la información y luego de una coordinación con la Federación Costarricense de Futbol, el señalado logró cancelar en sitio lo adeudado; por lo que no fue necesaria su aprehensión”.
Federación Nicaragüense de Fútbol indignada
Ante el hecho, la Federación Nicaragüense de Fútbol se mostró indignada y emitió un comunicado de protesta ante la FIFA.
“En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momento antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia.
“Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto al jugador como a todo el plantel”, afirmó el cuadro federativo nicaragüense.