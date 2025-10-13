¿Brote de Hepatitis A en Guadalupe y Coronado? Esto dicen las autoridades

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales y chats de WhatsApp una imagen que dice: “Me contaron que el servicio de agua de Coronado, Guadalupe, y parte de San Pedro, están contaminadas con la bacteria de Hepatitis”.

Además, aseguran que “ya han llegado varios casos a la clínica de Coronado. Se recomienda hervir el agua que se ingiera”.

El mensaje que circula viene acompañado de la siguiente foto:

Ante la alarma, Teletica.com consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para saber si la información era real, pero la institución afirma que se trata de algo “completamente falso”.

“La información es falsa, no ha habido ningún brote”, afirmó el doctor Francisco Hernández, director médico del Área de Salud de Coronado.

Las autoridades hacen un llamado a la población para informarse solamente por canales oficiales y no compartir cadenas que se viralizan en redes sociales sin ningún fundamento, ya que esto puede causar falsas alarmas.